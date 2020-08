Drömmen om Europa - storklubbarna in i svenska cupen

IFK Göteborg blev 2020 års cupmästare efter ett förlängningsdrama mot Malmö FF på Gamla Ullevi. Stor hjälte blev Alexander Farnerud som prickade in 2-1 i förlängningen och därmed även löste en biljett till Europa League-kvalet.

Kvalet till cupens gruppspel 2021 är sedan en tid igång och omgång 1 är färdigspelad vilket kvalificerade 32 lag från division 1 och nedåt till att lottas in mot antingen allsvenskt eller superettanmotstånd i den andra och sista kvalrundan.

Bland annat får Hammarby resa till Gotland, Djurgården får ett "derby" mot division 1-klubben Sollentuna och IFK Norrköping får resa till division 2-klubben Gottne i Västernorrland. Malmö FF får ingen lång resa utan ställs mot division 1-klubben Lund. Blåvitt möter Husqvarna och Häcken spelar derby mot Angered.

Svenska cupen - omgång 2

Nyköpings BIS - Östersunds FK

IF Karlstad - Dalkurd

Sandvikens IF - Jönköpings Södra

Karlslunds IF FK - AIK

Newroz FC - Umeå FC

Stockholm Internazionale - Degerfors

Täby FK - Athletic Eskilstuna

Brommapojkarna - Sirius

Hudiksvall Förenade FF - Gif Sundsvall

IFK Haninge - Örebro SK

Vasalund - Brage

FC Gute - Hammarby

Sollentuna FK - Djurgården

Bodens BK FF - Västerås SK

BK Forward - Akropolis IF

Gottne IF - IFK Norrköping

IF Lödde - Örgryte IS

Ekedalens SK - Gais

Lunds BK - Malmö FF

Stenungsunds IF - Elfsborg

IS Halmia - Helsingborgs IF

Utsiktens BK - Norrby IF

Angered BK - BK Häcken

Hässleholms IF/Räppe GOIF - Halmstads BK

Torns IF - Trelleborgs FF

Asarums IF FK - Kalmar FF

IK Gauthiod - Ljungskile

BK Astrio - Falkenbergs FF

Assyriska BK - Mjällby

Oskarshamn AIK - Varbergs Bois

Husqvarna FF - IFK Göteborg

Landskrona Bois - Östers IF

***