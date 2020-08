HALVTIDSRAPPORT: "Som en tuff match ska vara mellan ettan och tvåan"

HALVTIDSRAPPORT MALMÖ FF - IF ELFSBORG



Malmö FF - Elfsborg (1-1)

Hur går det i matchen?

MFF ställer upp med exakt samma uppställning som mot Cracovia. Då gjorde laget 1-0 efter 23 sekunder. Denna gång dröjde det två sekunder till innan skåningarna tog ledningen med 1-0 efter ett svagt bakåtspel från Elfsborg till egen målvakt, där bollen från Rönning hittade rakt ut till Anders Christiansen som vräkte in 1-0 i ena krysset. Elfsborg tryckte på framåt efter målet och har inte saknat möjligheter till kvittering men Marko Johansson stoppade den klart främsta möjligheten som Per Frick fick på en nick i den 19:e minuten.

Stundtals har det smällt en hel del i närkamperna och både Isaac Kiese Thelin och Leo Väisänen har varit nere för räkning. I slutet av den första halvleken var det en tuff brottningsduell mellan Jo Inge Berget och Frederik Holst, där båda blev varnade som slutade med blodvite på Holst. Samtidigt är det som en tuff match ska vara mellan ettan och tvåan i allsvenskan. Första halvlek avslutades med att Leo Väisänen hittade Rasmus Alm med en djupledsboll och Alm placerade in bollen förbi Marko Johansson.

Vad behöver lagen förändra till andra halvlek?

Hemmalaget Malmö tog en tidig ledning med 1-0 att spela på och det har förstås gjort sitt till. Stundtals släpper laget till blottor högt upp i banan som kan skapa spelvändningar för Elfsborg i djupled. Dessa omställningar har MFF:s försvarare har inte riktigt fått bukt med. Elfsborg har haft en bra förmåga att komma rättvända med bollen vid fötterna mot ett något passivt MFF-försvar och det måste MFF försöka få kontroll på.

Elfsborg möter ett bra lag och har i den första halvleken gjort det bästa av situationen och stundtals spelat helt respektlöst. Det gäller att laget kan hålla i den koncentrationen och fortsätta skapa möjligheter, då finns möjligheten att ta poäng i den här matchen. Men då krävs det att spelarna är mer fokuserade när chanserna kommer. Flera avslut har varit riktigt tama.

Tips slutresultat: 2-2