Kan ansöka om ännu en framflyttad allsvensk match: "Inte antalet som avgör"

Fyra spelare coronasmittade - men det blev ändå match på söndagen för Helsingborgs IF. Förbundets tävlinskommitté avslog förfrågan om att flytta fram matchen mot Djurgården. I dag kommer provsvar på resten av truppen, och får man in så lite som ett till positivt fall så talar mycket för att man prövar att flytta fram kommande match mot Kalmar.

– Om vi har negativa svar så är förutsättningarna för spel goda. Om inte så är det andra saker som spelar in, säger HIF:s lagläkare Harald Roos.





Helsingborgs IF ville inte spela hemmamatchen mot Djurgården i söndags, och bad att matchen skulle flyttas fram. Anledningen? Fyra spelare i truppen hade testats positivt för Covid-19.





Förbundets tävlingskommitté (TK) sade nej - enligt överenskommelse bland SEF-klubbarna inför säsongen så skulle matcherna genomföras oavsett om det fanns smittade spelare i ett lag. Om man kunde ställa upp med en matchtrupp med spelare som var covid-19-negativa så skulle matchen spelas.





Detta följde TK, och matchen spelades på söndagen. På lördagsförmiddagen fanns två spelare som testats positivt för covid-19 i HIF:s spelartrupp. Efter att man fått provsvar på truppen på eftermiddagen så hade ytterligare två spelare visat sig covid-19-positiva.





I dag kommer ett nytt provsvar på spelartruppen. Visar det sig att smittan spridit sig så överväger HIF att ställa frågan till TK igen - nästa match för Helsingborg är nästa onsdag, hemma mot Kalmar FF. Det kan bli aktuellt att komma med en hemställan till TK om att flytta fram den matchen.

HIF:s lagläkare Harald Roos:

– Om vi har negativa svar så är förutsättningarna för spel goda. Om inte så är det andra saker som spelar in. Det är två delar i det här: Min del är, när kan laget ur ett smittskyddsperspektiv träffas och träna igen? Om det förskjuts fram till ett par dagar innan nästa vecka, då får fotbollsdelen ta ställning till om det är något man ska ta upp med TK. Jag tror säkert att vår tränare har synpunkter på det, om vi ska gå in i en allsvensk match en och en halv vecka efter förra matchen, utan en enda lagträning.







Det är som bekant landslagsuppehåll och den hittills längsta träningsperioden för allsvenska klubbar säsongen 2020. Men för HIF:s del har det inte blivit några träningar.



– Det här hade absolut varit en bra träningsvecka. Men vi har inte träffats alls sedan i söndags. Ingen av spelarna och ledarna har fått vistas på Olympia, ingen har träffat någon annan i truppen. De spelare som har testats negativt har egna träningsprogram som de kör, framför allt de som är i en rehabfas.





Om HIF tvingas ha verksamheten fortsatt nedstängd, det avgörs i dag när provsvaren kommer. Och det avgör i förlängningen hur man ställer sig till Kalmarmatchen.

– De spelare som redan har testats positivt, de är inga problem. De har vi redan koll på. Men de som är negativa, de kan vara smittbärare. De kan teoretiskt sett ha varit det under matchen mot Djurgården. De har den högsta peaken, sannolikheten, om man räknar på dagarna. Är de negativa vid två tillfällen med den här differensen i dagar, då är det bra.





Men så lite som ett positivt provsvar idag riskerar hålla verksamheten fortsatt nere.

– Vi utgår från i fredags när vi gjorde de förra testerna, sedan tar man ett nytt prov. Det är inte antalet som avgör här, det är mer om spelare som testade negativt senast får ett annat svar nu, då får vi fundera hur vi ska gå vidare.





Har du ett enda positivt resultat i truppen, en enda spelare som inte testat positivt tidigare, då är det stor sannolikhet att fler har fått det?

– Precis, du tolkar det rätt.