Leder allsvenskans skytteliga - får nu landslagschans

Nio mål i allsvenskan och delad skytteligaledning. 29 A-landskamper sedan tidigare. Malmö FFs inlånade anfallare Isaac Kiese Thelin blev på torsdagen inkallad till landslaget, då Janne Andersson kände att han behövde ytterligare behov av spelare inför matcherna mot Frankrike och Portugal.

- Vi har några frågetecken inför lördagens match mot Frankrike, därför väljer jag att kalla in Isaac Kiese Thelin, säger förbundskapten Janne Andersson till svenskfotboll.se.

Häromdagen kallades John Guidetti in i landslagstruppen och på torsdagen var det Isaac Kiese Thelins tur att få samtalet från förbundskaptenen Janne Andersson.

Kiese Thelin senaste landskamp var också i Nations League när Sverige mötte Ryssland på Friends Arena den 20 november 2018, då han hoppade in under matchens sista 20 minuter i matchen som slutade med en svensk 2-0-seger.



Tre landslagsmål har det blivit för Kiese Thelin och det senaste var i Nations League-matchen mot Turkiet 10 september 2018.

Efter Nations League-matcherna 2018 har han haft svårt att ta en plats i Janne Anderssons landslag men nu hösten 2020 är det alltså dags igen.

Sverige ställs mot Frankrike på lördagen och mot Portugal på tisdag. Båda matcherna spelas på Friends Arena.