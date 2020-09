LIVE: Radulovic imponerar - har AIK gjort ett fynd?

LIVE

Landslagsuppehåll - då passar IFK Norrköping och AIK på att mötas i en träningsmatch. AIK har flera spelare borta på landslagsuppdrag, men ändå en namnstark elva. Anfallsförvärvet Bojan Radulovic får chansen att visa upp sig för första gången. FotbollDirekt liverapporterar matchen med start klockan 13.

IFK Norrköping och AIK möts på Östgötaporten klockan 13 i dag. Bägge lagen har spelare borta på landslagsuppdrag, men det blir ändå många kända namn på planen. AIK:s startelva innefattar exempelvis alla nyförvärv utom Mikael Lustig. Anfallsvärvningen Bojan Radulovic startar, vi kommer hålla ett extra öga på honom.

Även IFK Norrköpings startelva har nu droppat in, och det är ganska så reservbetonat. Skadedrabbade Maic Sema som nyligen kom tillbaka får starta, liksom spännande Abdulrazak Ishaq. Även spännande start Kevin Alvarez som inte fått speltid. På bänken finns dock desto mer krut, en halv startelva: Pettersson, Lauritsen, Wahlqvist, Thern, Smith och Nyman finns vid sidan om från start. Hallenius saknas med skada.

Startelvor:

IFK Norrköping: Lindgren - Alvarez - Castegren - Binaku - Telo - Fransson - Blomqvist - Kusu - Sema - Levi - Ishaq.

Avbytare: Pettersson (mv), Lauritsen, Rask, Wahlqvist, Smith, Thern, Nyman.





AIK: Janosevic - Lundström - Papagiannopoulos - Dimitriadis - Ben Lamin - Lindkvist - Rogic - Rashidi - Abraham - Silva - Radulovic.

Avbytare: Haugaard (mv), Ayari, Engberg, Ring, Mendes, Sivertsen, Tesfai-Negash, Goitom.

HÄR BÖRJAR FD:S LIVERAPPORTERING!

IFK NORRKÖPING - AIK 0-0

Då är vi igång!

2 MIN: Bollvinst Norrköping på AIK:s halva, men Sema tappar sedan bollen.

3 MIN: Längre anfall AIK, Abraham ner på kortlinjen och bra inlägg, men ingen medspelare på plats i boxen.

4 MIN: Papagiannopoulos söker Rashidi på vänsterkanten, men lite för brant passning. Bra yta för Rashidi annars.

6 MIN: Norrköping med mycket boll inledningsvis. Radulovic har inte fått känna på bollen ännu, en förlorad höjdduell är det han varit involverad i hittills.

7 MIN: AIK med längre tids bollinnehav nu. Bartosz Grzelak har lovat spela den här elvan i en timme, såvida inga skador uppstår.

8 MIN: Bra chans AIK - Lundström till höger, söker Radulovic i boxen men Pekingspelare före... rensningen dock inte bättre än att bollen hamnar hos Abraham, i högerläge i boxen, skottet tätt över!

9 MIN: Radulovic bra ut till vänster, Rashidi, inlägg mot Abraham som skjuter på volley men svår skott att ta och långt över.

11 MIN: Farlig passning på egen halva Alvarez, Abraham får boll rättvänd och har Radulovic med sig till höger men går själv... blir av med bollen. Enkel passning till Radulovic där och han hade varit sopren.

15 MIN: Norrköping med omställningsläge men Sema får inte ordning på bollen.

17 MIN: Fint spel Norrköping en längre stund, Telo har inläggsläge men vänder tillbaka inåt och spelar kort, till sist vinner AIK boll.

18 MIN: Radulovic vinner boll enkelt mot Alvarez, spelar in mot mitten och Abraham, hans skott från straffområdesgränsen täcks bort. Radulovic ser intressant ut, tagit för sig efter en försiktig inledning.

20 MIN: Straff Norrköping! Lysande spel upp från Blomqvist ut till vänster och Sema, inlägg mot Ishaq i boxen och han dras ned. Ishaq tar hand om straffen själv...

21 MIN: Räddning Janosevic! Går åt rätt håll på Ishaqs straff.

24 MIN: Lång svepare från Castegren ut till höger och Ishaq, han fintar sig förbi Lindkvist men hinner inte fånga upp bollen innan den går över kortlinjen.

25 MIN: Farligt AIK - Rashidi till vänster, går inåt och slår riktigt bra inlägg med högern... både Silva och Radulovic på bortre stolpen, det blir Silva som når den men nicken går utanför.

28 MIN: Norrköping med spelövertaget och AIK ligger ganska lågt med sitt lag, vill vinna boll i bra lägen och ställa om. Det har man lyckats ganska bra med så här långt.

29 MIN: Jätteläge AIK - Rogic centralt, lägger fram till Radulovic och han direktspelar mellan två Norrköpingsbackar, till Abraham som blir fri, lyfter den över Lindgren men skottet i gaveln. Fint där av Radulovic som är smart i sitt agerande på planen, klart godkänd första halvtimme.

30 MIN: Radulovic igen, lägger över till Rashidi som är centralt placerad 15 meter utanför Pekingboxen. Tar skott och det är bra fart i det, men över.

31 MIN: Händer mycket kring Radulovic, nu tappar han boll och svarar med en rejäl tröjdragning som får domaren att blåsa frispark och visa upp det gula kortet.

32 MIN: Castegren söker Levi och det är en fin boll och bra diagonallöpning av Levi, men han hinner inte riktigt fram på djupledsstickaren från Castegren. Bollen till Janosevic i AIK-målet.

33 MIN: Radulovic får bollen, spelar inåt till Dimitriadis som tar skott från väldigt långt håll. Missriktat, inspark Norrköping.

34 MIN: Bra chans AIK - bollvinst Abraham i bra läge, han lägger fram till Radulovic som avancerar till boxgränsen och skjuter med högern... bra drag i skottet men rakt på Lindgren. Som dock inte kan hålla det hårda skottet. Retur och bollen sedan ut till Rashidi och anfallet fortsätter en stund innan Norrköping kan freda sig.

35 MIN: AIK har jobbat bra i presspelet, men ska också sägas att man bjudits på en hel del av ett Norrköping som varit otroligt slarvigt i passningsspelet på egen halva.

38 MIN: Ishaq till höger, vandrar inåt och ser Levi centralt, Levi laddar sin vänsterbössa men skottet täcks bort.

40 MIN: Långboll mot Ishaq, som tar sig förbi Papagiannopoulos, kommer ner på kortlinjen och slår inlägg... fastnar på AIK-spelare.

41 MIN: Inlägg från höger och Radulovic högst i luftrummet, nicken över. Får backa lite och ingen styrning på nicken.

42 MIN: Lundström får gult kort efter en tröjdragning på Binaku.

45 MIN: Silva vinner frispark för AIK till höger om Pekingboxen. Frisparken nickas bort. SLUT på första halvlek, 0-0.

Kul första halvlek trots 0-0, möjligheter för bägge lagen. Bojan Radulovic ser klart intressant ut, även om Norrköping är svårbedömt idag med ett nykomponerat försvar som inte har övertygat. Rör sig bra, bra med boll och har tagit bra beslut. Kan det vara så att AIK gjort ett fynd här? Fortsättning följer.

Dags för andra halvlek...

Andra halvlek igång!

46 MIN: Radulovic vinner frispark för AIK i bra läge. Blir nog skott här. Silva vid bollen... blir variant där Silva lägger ut till Lundström som knackar in mot Ben Lamin, han skottfintar men fastnar sedan på Pekingspelare.

48 MIN: Dubbla hörnor för AIK, men Norrköping kan freda sig. Men bortalaget har öppnat klart starkare i andra halvlek.

50 MIN: Radulovic vinner en duell, bollen fram till Abraham som skjuter i flykten, på uppstuds... över.

52 MIN: Silva räddar en boll innan kortlinjen, tillbaka till Lundström men hans inlägg tas bort...

54 MIN: Briljant svepare över hela planen från Castegren, mot Ishaq som tar med sig bollen på ett tillslag, förbi Papagiannopoulos men får bollen för långt ifrån sig och den rullar ner till Janosevic i AIK-målet.

56 MIN: Abraham får en ordentlig tryckare i ryggen på Pekings halva, men det stannar vid frispark AIK. Spelas igång snabbt.

58 MIN: Radulovic får bollen felvänd, urstark när han håller undan och lyckas vända upp, har Lundström på överlapp till höger men passningen från Radulovic inte bra, går ut över sidlinjen.

60 MIN: Det är dags för bytesfest nu, tre man i AIK; Silva ut, liksom Rogic och Lindkvist. Joshua Sivertsen, Yasin Ayari och Erik Ring in, tre unga killar. Även Goitom in, Abraham av.

61 MIN: Direkt efter bytena, jätteläge för Levi - helt ren i boxen men missriktat skott.

62 MIN: Wahlqvist in för Norrköping, Binaku ut.

64 MIN: Fint spel Norrköping, Wahlqvist nära hitta Sema i boxen. Tas bort till hörna, den plockar Janosevic ner.

66 MIN: Norrköping har tagit över spelet de sista minuterna. Alvarez på en offensiv raid och han tar sig ner på kortlinjen, inspelet fastnar på AIK:are.

68 MIN: Omställning AIK, Radulovic kommer en mot en med Alvarez, det löser Alvarez hur enkelt som helst, plockar bollen av Radulovic.

69 MIN: Lundström söker Goitom i djupled, tanken god men lyftet lite för långt för Goitom.

69 MIN: Direkt efteråt, Norrköpingsattack, Ishaq till höger och hans inspel går förbi första AIK:are, Janosevic ut och hugger den och hade han inte gjort det så hade Blomqvist haft öppet mål.

70 MIN: Bra AIK-chans - Rashidi får bollen till vänster i Pekingboxen, tar skott med högern, lågt hårt skott som Lindgren gör en bra räddning på.

72 MIN: Jätteläge AIK! Lång boll mot Rashidi som blir sopren men hamnar felvänd, Lindgren ut bakom honom, Rashidi väntar och väntar och spelar sedan Radulovic som ska lägga in den i öppet mål men Telo kastar sig fram och täcker bort...

74 MIN: Då svarar Norrköping med en kanonchans! Fransson ut till Ishaq till höger, han rycker loss och skjuter i högerläge... lågt skott precis utanför! Ser ut att toucha stolpen till och med. Ishaq har straffmissen till trots varit riktigt bra, ja bästa Norrköpingsspelare skulle jag säga. Inblandad i det mesta framåt.

76 MIN: Norrköping tar in flera kanoner. Lauritsen och Thern in, Alvarez och Kusu ut. Samtidigt kliver Papagiannopoulos av och Josafat Mendes in för AIK. Hemmalaget ser alltmer ordinarie ut medan gästerna tar in flera yngre spelare. Får se om det avspeglas i matchen.

77 MIN: En yngre spelare med bra aktion för AIK - Erik Ring kommer in centralt, driver och tar skott med vänstern, bra pressat skott som Lindgren får problem med. Returen rakt ut och Radulovic är där och hugger, men hinner inte fram.

79 MIN: Radulovic kliver av efter en fin första insats i AIK-tröjan. Noah Tesfai-Negash in. Och i Norrköping fortsätter man med ungt och lovande ut och etablerat in. Ishaq ut och Nyman in.