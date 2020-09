AIK:s huvudvärk ikväll - stjärnan skadad på uppvärmningen

AIK kämpar för att ta sig ur den allsvenska bottenstriden. Men än så länge går det inte särskilt bra.

Trots nyförvärv som Filip Rogic och Mikael Lustig i elvan så föll AIK hemma mot Häcken med 0-1 innan landslagsuppehållet. Det var lagets sjätte förlust på sina tio senaste matcher i allsvenskan.

Med minst gjorda mål i serien (16 mål på 18 matcher) så kommer nu ett oroväckande besked kring anfallarens Kolbeinn Sigthorsson. Den 30-årige anfallaren var tilltänkt att starta i kvällens Nations League-match mot England men klev av uppvärmingen skadad.

Kolbeinn Sigþórsson getur ekki tekið þátt í leiknum vegna meiðsla og Albert Guðmundsson kemur inn í hans stað.



Kolbeinn Sigþórsson is injured and is replaced before kickoff by Albert Guðmundsson.#fyririsland