"Vi har pratat mycket om att inte gömma sig och bryta ner sig själv"

Allsvenskans 18 första omgångar avverkades på 2,5 månad. Sedan kom landslagsuppehållet, och för IFK Norrköping tid att omgruppera efter en tung augustimånad med bara en seger och fem förluster. Efter att ha öppnat allsvenskan obesegrade ända fram till omgång 9 så har det vänt neråt för Peking, där augusti avslutades med en försmädlig 4-3-förlust mot Örebro.

Landslagsuppehållet kanske kom extra lägligt för IFK Norrköping? Målvaktsstjärnan Isak Petterson säger att det kändes som semester:

– Ja nu kändes det som en semester nästan, med tanke på hur tajt vi spelat fram till nu. Men också väldigt välbehövligt. Efter sista matchen fick vi två-tre dagar ledigt, sedan hade vi återsamling och har tränat på som vanligt efter det, säger Pettersson till FotbollDirekt.

Det fanns en del som reagerade på att ni och AIK bokade upp en träningsmatch (i fredags) och spelade match igen kort efter 2,5 månads stenhårt schema...

– Nej men det var bra att få in den matchen för de som inte fått spela så mycket. Med tanke på att det inte blir så många träningsmatcher och U21-matcher. Det var inga konstigheter, jag tycker det var bra att vi fick den matchen, främst för de som inte spelat så mycket.

Vad man pratat om som mest när man nu verkligen fått tid att prata ihop sig? Försvarsspelet har varit i fokus säger Pettersson. Norrköping har släppt in klart flest mål (28) av topp 5-lagen, bara fyra lag har släppt in fler i serien.

– Vi har ett arbetssätt som vi jobbar utefter, och det håller vi fast vid. I början gick det otroligt bra, här på slutet har det inte funkat lika bra, vi har släppt in lite väl mycket mål. Vi har tränat en del på försvarsspelet under uppehållet. Vi gjorde tre mål mot Örebro borta i sista matchen, men släpper man in fyra så blir det väldigt svårt att vinna. Vi måste få ihop det bättre.

– Vi har otroligt bra spelare både defensivt och offensivt. Men precis som anfallsspelet så är försvarspelet en helhet. Det är inte individuella prestationer som gör att du har ett bra försvarsspel utan det måste göras kollektivt. Vi har pratat om det i veckan, att hela kollektivet ska sitta ihop.

Har ni blivit för desperata efter trepoängare efterhand som ni gått utan segrar, satt er i situationer där ni blir för fåtaliga defensivt?

– Jag förstår vad du menar. Ja, så kan det ha varit. När man inte fått lika många trepoängare som man velat ha så har det kanske blivit lite i en del matcher, att "nu har vi feeling, nu går vi för det". Att man ibland när man haft lite tyngre perioder velat framåt till varje pris och kanske tappat lugnet litegrann.

– Vi har pratat om det en hel del om det också, att man inte ska gömma sig och bryta ner sig själv för mycket. Och ta ansvar - om man börjar slänga skit på andra, det kommer inte hjälpa heller. Och det har vi inte gjort, jag tycker vi har stått upp för varandra igenom den här perioden.

Pettersson tycker också att man prestationsmässigt varit bättre än vad tabellraden under sensommaren visat.

– Jag tror att det är svårt att kunna göra stora förändringar den här säsongen med det här schemat, utan det är små saker och sedan snabbt in i nästa match. Och jag tycker inte det har varit fullt så dåligt - även om vi har förlorat mycket poäng så tycker jag vi ändå stundtals spelat bra och vi kanske skulle ha fått mer poäng, det finns vissa matcher där vi absolut förtjänade mer.

Kvällens motståndare Östersund har gått från bottenlag till mittenlag efter att nya tränaren Amir Azrafshan kommit in. Isak Pettersson beskriver förändringen:

– Förmodligen ganska annorlunda spel vi får möta nu än tidigare, tidigare när man mött dem har de haft mycket possession. De är mycket rakare nu, de spelar en hel del längre bollar, söker mycket djupledsspel och jag och backlinjen får vara beredda på det.