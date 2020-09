Inför Bundesliga: Bayern given storfavorit i år igen

Bundesliga står för dörren och i somras fick vi ju minst sagt ett kvitto på nivån på den serien: Bayern München spelade hem Champions League och dessutom spelade Leipzig semifinal. Låt oss kika på statusen på de hetaste buden!

Bayern München mot nionde raka

Ja, det är förstås bara att gratulera Bayern München till Champions League-titeln - i synnerhet då Bayern definitivt såg ut som värdiga vinnare. Finalsegern mot PSG i all ära, framförallt är det naturligtvis



8-2 mot Barcelona som sitter kvar i näthinnan. Redan innan coronan pausade fotbollen hade Bayern München hittat formen och när denna säsong inleds har Bayern en levande segersvit på 21 raka - det är helt otroligt. Vad ska kunna fälla Bayern denna säsong? Ja, säg det... Det bör ändå påminnas om att Bayern faktiskt öppnade förra säsongen snudd på dåligt. Det går också att spekulera i viss risk för "mättnad" - och skulle man bli av med Thiago (det ryktas om Liverpool) i skrivande stund tappar man en dimension. Å andra sidan brukar Bayern vara mästerliga på att täppa till eventuella hål och visst är det sällsynt stora favoritskapet svårt att ifrågasätta särskilt högljutt. Siktet är inställt på nionde raka titeln, en svit som väl egentligen säger allt om denna klubbs särställning.

Vinnarodds på Bayern München: 1,15.

Nästa steg för Leipzig?

Bayern München lyfte alltså Champions League-pokalen - men "rent historiskt" svarade Leipzig för en ännu större bedrift. Klubben nådde ju hela vägen till semifinal och börjar etablera sig på en scen de bara kunnat drömma om för fem-sex år sedan då detta projekt började ta fart på allvar. Slog ut Atletico Madrid i somras innan det tog stopp mot PSG - onekligen inte så mycket att säga om. Nu har man tappat sin solklare skyttekung Timo Werner till Chelsea och Premier League och visst är det avbräck av rejäla mått. Leipzig har dock i flera år jobbat strålande med att plocka in ungt och talangfullt för att sedan förädla - det arbetet kommer garanterat att fortsätta och visst är det lätt att gilla potentialen i denna förening. Kunde inte haka på Bayern München hela vägen förra säsongen men med rätt "stäm" och med ytterligare erfarenhet kommer Leipzig åtminstone kliva in i säsongen med en given dröm. Kanske, kanske kan Leipzig ta nästa steg och bli en seriös guldutmanare.

Vinnarodds på Leipzig: 21,00 hos Unibet.



Revanschlust hos Dortmund

Borussia Dortmund gjorde egentligen inget dåligt fjolår. Tvärtom, långa stunder var Dortmund så attraktivt och bra som nästan bara Dortmund kan vara. Ändå blev det ju småtrist till slut. Innan coronan slog till åkte Dortmund ur Champions League (mot PSG) och i ligan var man under sommaren aldrig riktigt nära att ge Bayern München en seriös match. Att man sedan tvingades se på när Bayern och Leipzig gjorde Champions League-succé måste ha svidit för de gula... Därmed blir det enkelt att räkna med ett revanschsuget Dortmund från start denna säsong. Håland är med från start denna säsong och det är ju även Sancho, som tycktes förlorad men som valde att stanna. Gott om högintressanta namn även i övrigt i ett Dortmund som vet hur Bayern München ska besegras och som nog kommer brinna lite extra för att lyckas denna säsong. Leipzig till trots - fortfarande är Dortmund första motbud till Bayern!



Vinnarodds på Dortmund: 7,00.



Hög kapacitet hos Leverkusen

Ska något annat lag än "de tre stora" blanda sig i leken ligger Bayern Leverkusen närmast till hands. Blev femma i somras men det var trots allt inte mer än sex poäng upp till Dortmund på andraplatsen.



Kapaciteten hos Leverkusen såg uppenbart hög ut förra säsongen, ännu högre än vad tabellen till slut sade, och även om man nu tappat sin stjärna Kai Havertz till Chelsea besitter man fortfarande en hel del "skills" och mycket fart. Visst är det ändå riktigt svårt att se Leverkusen på allvar bli en faktor i guldracet - men å andra sidan får vi väldigt bra betalt...

Vinnarodds på Leverkusen: 67,00.



