Gjorde både självmål och mål - tog snabb revansch på sig själv

LIVE





Den 19:e omgången fortsätter med två nya matcher på torsdagskvällen. I Borås möts Elfsborg och Mjällby och på västkusten är det derby mellan Falkenberg och Varberg.



Här är laguppställningarna:



Elfsborg (4-3-3)



Tim Rönning - Johan Larsson, Gustav Henriksson, Joseph Okumu, Rami Kaib - Sivert Nilsen, Simon Olsson, Samuel Holmén - Rasmus Alm, Per Frick, Jesper Karlsson.

Avbytare: Mathias Dyngeland (mv), Christopher McVey, Jacob Ondrejka, Jeppe Okkels, Simon Strand, Prince Kouame, Noah Söderberg.

Mjällby (5-3-2)

Carljohan Eriksson - Jonathan Tamimi, Max Watson, Jesper Löfgren, Viktor Agardius, Kadir Hodzic - Besard Sabovic, David Batanero, Adam Petersson - Jacob Bergström, Moses Ogbu

Avbytare: Noel Törnqvist (mv), Eric Björkander, Viktor Gustafson, Joel Nilsson, Mamudu Moro, Jesper Gustavsson, Taylor Silverholt.

Falkenberg (4-3-3)



Viktor Noring - Jacob Ericsson, Gregoire Amiot, Carl Johansson, Axel Norén - Tobias Englund, John Björkengren, Chrisotffer Carlsson - Karl Söderström, Edi Sylisufaj, Nsima Peter.

Avbytare: Johan Brattberg (mv), Anton Wede, Tobias Karlsson, John Chibuike, Sander van Looy, Lorik Ademi, Tibor Joza.

Varberg (4-5-1)

Stojan Lukic - Adama Fofana, Joakim Linder, Jon Birkfedlt, Keanin Ayer - Robin Book, Junes Barny, Albert Ejupi, Albin Winbo, Gustaf Norlin - Astrit Selmani

Avbytare: August Strömberg (mv), Hampus Zackrisson, Jesper Modig, Alexander Johansson, Gideon Mensah, Tashreeq Matthews, Erion Sadiku



På Tele 2 Arena hade FC Europa en jättechans att ta ledningen på straffspark mot Djurgården i den 40:e minuten men målvakten Bråtveit gjorde en snygg räddning. Returen över från FC Europas spelare.



37 MIN: Vi hade kunnat fått sett ett av de mest spektakulära målen i allsvenskans historia om Per Frick lyckats nå bollen efter att ha försökt sig på något som liknade en karatespark, detta sedan Jesper Karlsson dragit till en boll på volley på väg just mot bortre stolpen.



36 MIN: Kadir Hodzic med ett avslut som går i burgavelns utsida bakom Rönning.



Falkenberg har tagit ledningen i Hallandsderbyt med 1-0. Målgörare Axel Norén på nick i den 33:e minuten.



30 MIN: Ganska intensiv inledning men spelet har mattats rejält de senaste minuterna.



Ställningen är alltjämt 0-0 i Hallandsderbyt mellan Falkenberg och Varbergs BoiS och 0-0 även på Tele2 Arena mellan Djurgården och FC Europa i Europa League-kvalet. 25 minuter spelat.

11 MIN: MÅÅL! Tre minuter senare får Larsson gruvlig revansch. Han hänger med upp i ett anfall och dyker upp i straffområdet, när Simon Olsson spelar in bollen snett inåt bakåt från vänster längs gräset.



8 MIN: MÅÅÅL! Mjällby tar ledningen på Borås Arena efter att Moses Ogbu väggspelat sig in i Elfsborgs straffområde men han hinner inte avsluta, då Johan Larsson försöker bryta men får en felträff och bollen går in i eget mål.



1 MIN: Matchen igång!