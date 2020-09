Fotbollens nödrop - öppet brev till regeringen: "Låt oss få ta ansvar!"

Dagen då fotbollen skulle få smygöppna för publik närmar sig med stormsteg. Tre dagar till 1 oktober, och fortsatt inget besked om publiköppning från regeringen. Nu skriver SvFF, SEF och Elitfotboll Dam ett öppet brev: "Låt oss få ta ansvar"!



Det var den 21 augusti som regeringen meddelade att en publiköppning skulle ske under hösten, med start 1 oktober. Därefter tillsattes en utredning, och sedan blev det tyst.

I förra veckan så meddelade emellertid statsminister Stefan Löfvén att man inte är beredda att ge några lättnader av restriktioner kopplade till coronaviruset. Med andra ord, förordningen om max 50 personer ligger fast, något som gör att fotbollsläktarna i sådana fall får fortsätta gapa tomma. Detta efter att Folkhälsomyndigheten sagt att 500 personerpå läktarna skulle kunna vara okej och ofarligt ur smitthänseende.

Nu skriver fotbollen ett öppet brev, där man beskriver en situation som riskerar verksamhetens existens. Det öppna brevet är undertecknat av SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson, SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson och Elitfotboll Dams ordförande Annika Grälls.

"Idrotten och kulturen har i veckor väntat på beskedet om hur mycket publik som ska tillåtas från och med oktober. Beskedet blev att inget beslut är taget. Regeringen anger smittskyddsargument för att upprätthålla den ensidiga nedstängning som råder. Folkhälsomyndigheten säger å andra sidan att en höjning skulle vara genomförbar under rådande omständigheter. Förvirringen är total" skriver man i brevet.

"Till stora köpcentra kan mellan 10 000 och 30 000 personer per dag tillåtas resa, utan kontroll alls. Elitfotbollen ser inte ut att få ta emot ens ett par hundra besökare, vid ett fåtal gånger per klubb, i höst. Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan, Superettan och Elitettan vill också öppna upp under egenansvar – och vi vill göra det på ett säkert sätt. Vi är de första som backar och drar ner på publikantalet om det generella smittläget i landet skulle öka ännu mer, tro inget annat" skriver man vidare.

Ledande personer inom fotbollen har vid upprepade tillfällen gjort klart att det inte funnits någon dialog alls med politikerna, varken kring att få komma i gång och spela igen (i våras) eller nu kring publiken. Man hänvisar till andra länder i Europa, där en dialog funnits hela tiden. Och exemplifierar med vad 500 personer på Friends Arenas läktare skulle innebära.

"500 personer på exempelvis Friends Arena skulle i så fall innebära att det sitter en person på var hundrade stol. Jämför det med villkoren för andra verksamheter i samhället.



En person på var hundrade stol i restaurangerna? På bussarna? På tågen? Det som nu styr för oss har inte med smittskydd att göra, det är en flagrant, medveten nedvärdering och nedprioritering av evenemangsidrott och kultur. Varför?"



BREVET I SIN HELHET HÄR!





Elvan omgång 21