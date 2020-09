EKWALL: Saknas logik - men inte oväntat

Åtta omgångar kvar av den allsvenskan och allting tyder på att i får en hel säsong utan publik på arenorna.

Det är förstås så sanslöst sorgligt på alla sätt och det går att förstå fotbollens ilska ur ett moraliskt perspektiv.

Men pratar vi cash är det här året kört ändå, ett positivt besked hade inte förändrat klubbarnas prekära ekonomiska situation nämnvärt.

Om vi tänker på hur klarsynt regering och myndigheter sett på idrott sen pandemin tog greppet om Sverige...vad hade fotbollen förväntat sig?

Att Folkhälsomyndigheten skulle åberopa logik?

Att regeringen skulle bry sig om idrott och dess betydelse i samhället?

Eller om vi skippar ironin för ett ögonblick och ser det väldigt konkret: ingen kan ha trott på en ökning till mer än max 500 personer och vad hade det hjälpt?

Cirka fyra hemmamatcher par lag i allsvenskan med 499 pers på läktarna, det hade ju knappt betytt någonting överhuvudtaget.

Med risk för att det dessutom krävts rätt många extraresurser för att lösa allt logistiskt (det känns ibland som det beordrats ett tiotal pers bara för att hålla koll på om några få mediarepresentanter tvättat händerna) så hade det möjligen kostat mer än det smakat.

Visst, hellre 499 på läktarna än ingen alls.

Men det hjälper ingen svensk elitklubb någonstans ur en ekonomisk situation som är värre än någonsin.

Läget är fortfarande så extremt att regeringens stödpaket till idrotten kommer vara väldigt mycket viktigare än en smärre lättnad på antal personer i folksamlingar.

Därför blir den kraftfulla protesten mot beslutet lite svår att greppa, för vad hade fotbollens styrande räknat med?

Att vi skulle gå från 50 till 5.000? 10.000?

Jag är extremt medveten om att stora fotbollsarenor skulle kunna ta in tusentals åskådare med avstånd som vilken restaurang som helst skulle drömma om.

Jag har sett några av klubbarnas konkreta förslag och det är imponerande jobb.

Allting tyder på att det skulle vara fullt möjligt att arrangera fotbollsmatcher på arenorna med så pass god logistik att det skulle vara den säkraste platsen i Sverige att befinna sig på just då.

Långt mycket mer kontrollerad än valfri lokalbuss, ICA-butik eller restaurang.

Jag satt på ett fullsatt flyg i söndags, på ett knökat bättre matställe i lördags och har förstås också tagit del av alla bilder där massorna trängs i butiker som de uppenbarligen inte kan låta bli att frekventera.

Du behöver fan inte ha doktorerat i smittskydd för att komma fram till slutsatsen att reglerna slår extremt snett, att byråkrati får styra huruvida vi ska ta oss an viruset; 300 personer får sitta inomhus på O'Learys och se fotboll på TV, men ingen får gå en arena för att se fotboll i friska luften om det så sitter med 50 meters mellanrum.

Ingen får det att gå ihop, inte ens Anders Tegnell kan räkna på logiken i den ekvationen för den är helt omöjlig.

Men återigen: det kan inte ha kommit som en överraskning för svensk fotboll att regering/FHM ser publik på fotbollsläktare - eller till och från den - som en fara för smittspridning.

Oavsett hur det ser ut i Danmark, Tyskland, Polen eller på Bauhaus, IKEA och Gekås.

Vi kan tycka att är för jävligt, men knappast speciellt oväntat.

Nu bryr ju sig vare sig riksdagsmän eller myndighetspersoner om fotboll på arenor eller sportens breda betydelse för välmåendet, fysiskt såväl som mentalt. Där tror jag andra länder har ett helt annat synsätt.

Folkhälsomyndigheten skiter ju i om det är ekar tomt på Tele2, om klubbar riskerar sin överlevnad eller om Lars-Christer Olsson är arg.

FHM bryr sig bara om sin idé om hur de på bästa sätt ska hantera en pandemi, som vi fortfarande står mitt i, vilket vi inte får glömma när antal smittade blir fler och fler igen..

Men det är förstås möjligt att någon i Tegnells eller Amanda Linds bekantskapskrets noterat att svenska klubbar lastat in miljoner i diverse spelarköp och tränarbyten, samtidigt som fotbollen nu står längst fram i ledet och säger att klubbar går under.

Nej, det går inte att dra alla över en kam och ja, alla har olika förutsättningar. Men. Ändå.

Sett till hur orolig och oviss framtiden ser ut så anser jag fortfarande att en del affärer är helt förkastliga.

Och så som läget ser ut just nu så ska vi nog vara glada om vi kan välkomna den allsvenska publiken till premiären i mars/april nästa år.

Det är så det allvarliga läget ser ut; om inte svensk fotboll insett det tidigare så är det på tiden att man gör det nu.