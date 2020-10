HALVTIDSRAPPORT: "Halvtidsledning men AIK måste skapa mer"

HALVTIDSRAPPORT ÖSTERSUNDS FK - AIK



Östersund - AIK (0-1)

0-1 (7) Per Karlsson

Hur går det i matchen?

AIK höll i taktpinnen inledningsvis och tog också ledningen med 1-0 i samband med en hörna, där Per Karlsson i röran framför målet tofflade in sitta andra allsvenska mål för AIK i karriären. AIK hade kontroll den första kvarten men därefter har Östersund jobbat sig in i matchen och i den 25:e minuten hade nog många antecknat 1-1 på Felix Hörbergs kanonskott som var på väg mot det bortre krysset men Budimir Janosevic gjorde en briljant räddning. AIK drabbades dock av ett tungt avbräck efter att Nabil Bahoui tvingades utgå efter en halvtimme med vad som syntes ljumskproblem. Östersund allt bättre ju längre halvleken pågått och AIK måste skapa mer offensivt om det här ska gå vägen.

Vad behöver lagen förbättra?



Östersund söker mycket kantspel men har med ett par undantag haft svårt att skapa något utifrån det. Laget har fått några hörnor med sig som blivit ofarliga. Östersund är lite väl lättläst om laget bara ska försöka använda sig av kanterna för att störa AIKs försvar och måste hitta andra spelvägar och bli rakare i sitt anfallsspel om laget ska kunna vända på det här. Laget måste fortsätta ha tålamod och fortsätta massera AIKs backlinje och hoppas på att det dyker upp en blotta förr eller senare.

AIK har stundtals haft kontroll på spelet men förutom målet har laget knappt skapat något offensivt överhuvudtaget. Det är bra att ha en del boll för att på så vis hindra motståndarna att skapa något men fotboll går ut på att göra mål. Där måste AIK-bänken agera antingen taktiskt eller genom byten. Aly Keita i Östersundsmålet har haft en riktigt lugn första halvlek och har inte alls behövt göra skäl för traktamentet.



Tips slutresultat: 1-1