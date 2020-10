"Jag vet inte hur mycket det gör om vi pushar regeringen i publikfrågan"

Mikael Lustig är redo inför Nations League - skadan han ådrog sig mot Östersund håller inte AIK-stjärnan borta från spel mot i morgon. Nu ger han sin syn på motståndarna Kroatien, och på det tuffa allsvenska publikbesked som kom i torsdags. Att spelare aktivt kampanjar för att få tillbaka publiken tror han inte på:

– Jag tror inte att de säger okej bara för att spelare går ut och vill ha det. Jag tror att regeringen har en plan och den kommer de nog att köra fullt ut, säger Lustig.

I torsdags stod det klart att publikgränsen om 500 sittande åskådare i allsvenskan trots allt inte blir av. Regeringen backar med anledning av en ökad smittspridning i landet.

Landslaget kommer precis från en träningsmatch mot Ryssland i Moskva där över 1 000 åskådare tilläts på läktarna. Mikael Lustig konstaterar att bara en sådan liten publiksiffra (på en stor arena), gör stor skillnad för spelarna.

– Såklart att alla vill ha tillbaka publiken. Samtidigt får man respektera reglerna. De har ändå visat att det går i andra länder. Samtidigt så skulle fotbollen få grönt ljus så kanske andra kulturevenemang vill följa efter och att då hitta en bra lösning där. Det är en svår fråga. Alla inom fotbollen vill nog ha publiken tillbaka så snabbt som möjligt, även om det rör sig om några procent. Men man kände nu mot Ryssland när det var 1 000, vilken skillnad det var, säger Lustig.

Hur aktiva tycker du att ni spelare ska vara i publikfrågan, vad känner du?

– Jag vet inte hur mycket det gör om vi pushar regeringen. Inget negativt vi riskerar men de har nog en idé om vad de vill göra. Jag tror inte att de säger okej bara för att spelare går ut och vill ha det. Jag tror att regeringen har en plan och den kommer de nog att köra fullt ut.

Du sa att det var speciellt med den här matchen i Moskva med 1 000 åskådare, kan du beskriva vad som var speciellt?

– Det blir en annan stämning. Man märker när ryssarna anfaller att det byggs upp en förväntan att publiken vill se en chans eller mål och som spelare påverkas man av det och det saknar vi alla.

En annan stor fråga vid sidan av publiken - ja, de två frågorna hänger ihop: Regeringens krispengar till idrotten. Totalt en miljard kronor ska delas ut för att stötta klubbarna när inte minst publikintäkter uteblir.

Då har både ledande politiker (kulturminister Amanda Lind) och idrottspampar (Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson) varit tydliga med att pengarna inte ska gå till värvningar. AIK är en klubb som värvat flera spelare under säsong, bland annat just Mikael Lustig.

– Jag har inte satt mig in någonting i den frågan. Jag vet inte vad som gäller eller vad som sagts. Har man inte pengar, får man väl hålla i de pengar man har men som sagt, jag har ingen aning om vad klubbarna vill eller vad jag tycker, för jag har inte satt mig in i den frågan, säger Lustig.

I morgon väntar Kroatien i Nations League. Mikael Lustig skadade sig i senaste allsvenska matchen borta mot Östersund. Men det är inte värre än att han ska kunna gå för fult mot Kroatien, och så också i nästa Nations League-match på onsdag mot Portugal.

– Det var bara en smäll, så det ska inte vara några problem. Jag ska vara redo att spela två matcher. Klart att det är tajt spelschema men det ska inte vara några problem.

Kroatien har saknat Luka Modric i de senaste matchen. Mikael Lustig har stor respekt för Ballon d'Or-vinnaren från 2018, men skillnaden han gör för Kroatien ska inte överskattas heller menar Lustig:

– Modric har varit en av världens bästa spelare de senaste åren och har en stor roll i det kroatiska laget. Absolut spelar han mot oss. Det är en bra gubbe att slänga in. Men han gör nog inte sån skillnad att de skulle hållit nollan. Men absolut är det en fantastisk fotbollsspelare.

– De har haft en tuff inledning, precis som oss. Vi vet att det är ett bra lag men vi får se om de kör mer defensivt då de släppt in många mål på slutet. Samtidigt har de många bra offensiva spelare, så det blir nog en intressant match.

Sverige är redan klart för EM. Väl där hade nog de flesta räknat in Irland som en av gruppmotståndarna (utöver Spanien och Polen). En match som skulle ha spelats i Dublin, och en potentiell publikfest, om pandemin tillåter, nästa sommar.

Nu blir det inte så - Irland förlorade mot Slovakien. Nu blir det antingen Slovakien eller Nordirland istället.



Besviken?

– Nej. Det ska jag väl inte säga. Jag hoppas att fansen får komma till Irland. Skulle vi ha mött Irland hade nog de flesta biljetter gått till dem. Så nu kan vi förhoppningsvis se mer gult på läktarna. Ska jag vara ärlig så var det ganska bra för oss.

- Slovakien borta är en tuff match men att Bosnien skulle förlora mot Nordirland var en skräll. Men det visar var fotbollen är nu. När det bara är en match och en extremt viktig match, blir det lite avvaktande och det var spännande att följa matcherna igår.

PATRICK EKWALL - ANTON ZETTERMAN