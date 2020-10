Lättnad för Mellberg med "Granen" - men vad händer med van den Hurk?

Helsingborg krigar för sin existens i allsvenskans bottenstrid. Nu kommer både positiva och oroande rapporter från skåneklubben. Lagkaptenen Andreas Granqvist fanns med på tisdagens träning men däremot har det dykt upp nya orosmoln hos laget på allsvensk kvalplats.

Två poäng skiljer ned till Kalmar FF under strecket och tre poäng är det upp till IFK Göteborg närmast ovanför kvalstrecket. Helsingborgs IF har minst sagt en delikat situation att hantera när allsvenskan startar om kommande helg och måndag med match mot BK Häcken för Helsingborg just på måndag.

Skadesituationen har minst sagt varit prekär för skåningarna under sensommaren och hösten. Lagkaptenen Andreas Granqvist har inte spelat sedan den andra omgången den 18:e juni, då han utgick tidigt i den andra halvleken i 0-4-förlusten borta mot Kalmar FF.

Men nu rapporterar sajten alltomhif.se att det kan vara något på gång med Granqvist när spelet återupptas på måndag.

Han fanns med på tisdagens träning och sajten rapporterar att landslagskaptenen "såg fräsch ut med ett bra klipp i steget" men också att han klev av träningen i förtid. Ändå positivt besked med tanke på hans ringa speltid den här säsongen.

Ytterligare en spelare det såg positivt ut var målvakten Kalle Joelsson som var tillbaka i träning igen och som heller inte varit tillgänglig under en tid. Däremot saknades målvakten Anders Lindegaard och skyttekungen Anthony van den Hurk som båda tränade separat utanför den ordinarie lagträningen enligt alltomhif.se

Van den Hurk som gjort åtta mål denna säsong och som är lagets bäste målgörare tränade med fystränaren Rickard Engström och körde endast löpningar och ingen spelarkontakt men klev även av den träningen, vilket förstås ställer frågan i vilket skick som holländaren är inför kommande matcher.