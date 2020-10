18 lag och en stängd allsvenska? - så svarar SEF-basen

18 lag i allsvenskan och tillfälligt stängd serie? En möjlig förändring under covid-19. Men det är osannolikt att det blir av:

– Det ligger oerhört långt borta just nu. Det diskuteras absolut inte som ett skarpt förslag på något vis, säger SEF:s generalsekreterare Mats Enquist.

18 lag både i allsvenskan och i superettan, och tillfälligt stängda ligor, alltså ingen nedflyttning. En idé som lyfts fram för att hjälpa klubbarna under covid-19.



Idén har väckts på SEF-möten bland allsvenska- och superettanklubbar, och sedan nått utanför mötesrummets väggar - men att en sådan förändring skulle bli verklighet inom överskådlig framtid, det tonas nu kraftigt ned av SEF:s generalsekreterare Mats Enquist.

– Det vi aldrig kommer göra: Vi kommer aldrig gå ifrån en sportsligt grundad liga. Det är ingen som stänger det här som NHL på något vis, säger han och fortsätter:

– Utan vad som möjligen diskuterats, det är om man tillfälligt skulle kunna utöka ligan med två lag. Både i allsvenskan och superettan. Så att man under en period blir 18-lagsligor. Och sedan fasa ut dem när covid är över. Dvs att man har något större intag till ligorna, och inget nedflytt. Och sedan när allting är över så flyttar man ned de två extra per år eller på två år, och så är man tillbaka till 16 lag. Men att det skulle bli något sådant förslag, det ligger oerhört långt borta just nu. Det diskuteras absolut inte som ett skarpt förslag på något vis.

Behöver det inte hända ganska snart om det skulle införas nästa säsong?

– Det kommer inte hända, jag kan säga det på en gång, det finns inte en chans. Det här är ett representantskapsbeslut och det påverkar svensk fotboll som helhet, det är en jättefråga. Det är absolut ingen SEF-fråga till att börja med. Så nej, jag skulle säga att det är flera års framförhållning. Att det skulle vara så krisartat att man skulle frångå alla principer, det har jag svårt att se också.

Om det tar flera år så tappar det sin effekt litegrann, om vi utgår från att covid-19 inte pågår i flera år till?

– Allt går, ett förbund kan kalla till extra representantskap imorgon, och pusha igenom det. Men det känns inte som frågan är alls på den nivån.

– Förslag till representantskapet ska ske under sommaren, diskuteras och lämnas in senast i augusti. Fotboll är en konservativ sport, man gör inte hastiga och ryckiga förändringar. Så till 2021 finns det absolut inte med på kartan.

Idéer och förslag kan lätt "skena iväg" och göras till mer konkreta än vad de är om de når allmänheten, menar Enquist.

– Fotboll är en stor rörelse, jag kan lova dig att det finns alltid någon fråga som diskuteras någonstans. Men det görs ofta om till ungefär "det här sitter man med för slut-beslut, och det kan bestämmas imorgon". Så är det absolut inte i den här frågan. Det är mer på "kan det här vara en bra idé-nivå". Men det ska väldigt mycket till. Jag tror väl mer att det inte kommer bli så. Men återigen, debatten är fri.

– Vi har ett väldigt öppet klimat i SEF. Det gör att man kan ta upp frågor och vrida och vända på dem. Att en fråga nämns eller diskuteras, det betyder inte att den drivs. Det är en viss skillnad där. Om det finns en vilja att driva en fråga, då kan man utgå från att det "här kan komma upp till beslut". Men det här är än så länge bara fikarumssnack från några få. Jag tror som sagt det är väldigt osannolikt att genomföra något sådant, oavsett om man tycker det är bra eller inte. ng...