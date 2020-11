LÜHR: ''Imponerande Djurgården - men det här blir inte enkelt''

Söndagsspecial. FotbollDirekts Mathias Lühr om dagens så viktiga möte mellan Falkenberg-Djurgården.

FD:s chefredaktör imponeras av Dif:s lyft.

Lühr här också om måndagens Skånederby mellan HIF och MFF, samt AIK-Varberg.



Kan du förklara sättet som Djurgården har kommit tillbaka på. Ett tag utslagna ur Europa och toppstriden såg ut att förloras, en man har tråcklat sig tillbaka till en tätstrid. Kommentar?

- Imponerande, och man ser vad små marginaler och lite flyt kan göra med form och självförtroende. Vändningen hemma mot Malmö FF ser ut att ha betytt enormt för Djurgården, och plötsligt spelar man som ett topplag där spelare och ledare förväntar sig att vinna varje match man spelar.

- Så har det definitivt inte sett ut under hela säsongen, och det måste vara efterlängtat för de inblandade blåränderna.

- Men ett desperat Falkenberg borta är inga enkla tre poäng. Det kommer att krävas tålamod, fokus och all kraft så länge matchen står 0-0. Falkenberg är disciplinerade, förberedda och då spelar det ingen roll att alla känner till deras matchplan.

AIK-Varberg. Hur högt når AIK i årets tabell och vem av Filip Rogic och Kolbeinn Sightorsson ska starta?

- Nu startade Rogic inte senast mot Sirius, men han har svarat för starka arbetsinsatser- i de matcher jag sett honom i.

- Löpstark och uppoffrande, i båda riktningar. Sigthorsson har fortfarande inte fått det där sista att lossna, och det har säkert att göra med återkommande skadeproblem. Men i dagsläget är Rogic Bartosz Grzelaks förstaalternativ, Jag kan inte tro något annat.

Blir Varberg indragen i allsvenskt kval?

- Tyvärr verkar hissan gå nedåt, och Joakim Persson & Co famlar tröstlöst efter någon slags stoppknapp. Det är inget bra tecken, och risken är stor att man tvingas in i ett nedflyttningsdrama som räcker hela vägen in slutet.

Helsingborg-Malmö FF. HIF saknade bisarrt nog elva namn senast mot ÖSK (förlust 2-3). Går det att skaka MFF i detta derby?

- Nej. Jag tror att det behöver lite nerv och extra känslor för att Malmö FF:s stjärnor ska prestera på något som kan närma sig deras högsta nivå, och då är man oerhört svårslaget. Som i klassikermötet med Blåvitt senast, och nu ett derby mot Helsingborgs IF.

- Det borde vara klasskillnad här, och även om inblandade brukar säga att “ett derby är ett derby” och “allt kan hända” så borde klasskillnaden vara FÖR stor för något annat än tre ganska bekväma MFF-poäng.

Malmö FF ska ha sagt nej till ett stort bud på Anders Christiansen som ska ha vädjat om att bli släppt. Kommer det att skava inför allsvenska slutspurten?

- Det tror jag inte. Jag tror AC vill vinna SM-guld lika mycket som någon annan i Malmö FF efter ett par år av missar. Däremot kan det nog bli lite surr framöver, och en önskan att söka nästa utlandsäventyr kan bli lite mer “akut” än den var tidigare.