Formstarka New York City tog ny seger mot New York Red Bulls

New York City är svårstoppade för tillfället. När laget mötte New York Red Bulls hemma på måndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 5–2 innebär att New York City nu har tre segrar i följd i MLS herr, efter att tidigare haft en tuff trend.

Nästa motstånd för New York City är Chicago. New York Red Bulls tar sig an Toronto hemma. Båda matcherna spelas söndag 8 november 21.30.