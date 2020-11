Tidigt Hammarbyjubel i cupmatchen

LIVE

Torsdagskväll och cupfotboll. FC Gute tar emot Hammarby hemma på Gutavallen. FotbollDirekt rapporterar live från mötet i den andra omgången.



Hammarbys unge talang Akinkumni Amoo har gjort fyra inhopp i allsvenskan denna säsong men får nu alltså sin första match från start i en tävlingsmatch när laget möter FC Gute på bortaplan. Hammarby saknar ett gäng spelare men ställer ändå upp med en stark elva.



Richard Magyar, Aimar Sher har båda skadekänning. Darijan Bojanic är kvar på skadelistan. Aron Johannsson har insjuknat. Alexander Kacaniklic är tillbaka men får börja på avbytarbänken.



20 MIN: Nye Amoo vinner bollen på nytt och gör en snurrfint med sulan men avslutningen går utanför.



17 MIN: Hörna från höger för Gute. Ousted är ute och plockar ned bollen säkert.



15 MIN: Amoo dribblar sig in i straffområdet i högt tempo och tar sig förbi 3-4 Gute-spelare men får inte till avslutet.



13 MIN: Gute i sin första framstöt men den blir borttagen av Hammarbyförsvaret.



12 MIN: Jeppe Andersen är på väg att göra 2-0 från exakt samma läge som han gjorde 1-0-målet men denna gång skruvas bollen precis utanför Jonas Linds stolpe.



10 MIN: Gute kommer upp i sin första möjlighet och får med sig en hörna från vänster.



7 MIN: Nära 2-0 för Hammarby men bollen rensas bort på mållinjen.



4 MIN: MÅÅÅL! Jeppe Andersen ger Hammarby ledningen redan efter drygt 3.30 när han trycker in ett välplacerat avslut från precis utanför straffområdet. Bollen går i ribbans underkant och in.



3 MIN: Tim Söderström med matchens första målchans på ett inlägg från höger men avslutet är inte svårare än att Jonas Lind i Gute-målet kan rädda.



1 MIN: Domare Adam Ladebäck blåser i sin pipa och Hammarby tar hand om avsparken ackompanjerade av ett fyrverkeri utanför Gutavallen.





FC Gute (4-4-2)





Jonas Lind - Jesper Cyrus Stålheim, David Wallin, Sebastian Starkenberg, Viktor Segerlund - Anton Nygren, Shafik Zzimula, Filip Häglund, Tobias Sandström - Emil Hodin, Isak Ahl Holmström.





Hammarby (4-2-3-1)

David Outsed - Simon Sandberg, Kalle Björklund, Mads Fenger, Dennis Widgren - Jeppe Andersen, Serge Junior Martinsson Ngouali - Tim Söderström Abdulrahman Khalili, Akinkunmi Amoo - Imad Khalili,





Avbytare: Edrisa Bojang (mv), David Fällman, Paulinho, Gustav Ludwigson, Mohanad Jehaze, Axel Sjöberg, Alexander Kacaniklic.

