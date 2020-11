Vem vinner skytteligan i säsongens Premier League?

Förra säsongen var det Jamie Vardy från Leicester City som tog hem skytteligan i Premier League. Kommer han återigen bli den spelare som gör flest mål under säsongen, eller får han se sig besegrad av någon av de andra av ligans toppspelare? Vi tar en titt på vilka spelare som ligger bra till att bli skytteligavinnare, och till vilka odds du kan satsa på dem just nu!

Med sina 23 mål tog Jamie Vardy hem skytteligan förra säsongen, tätt följd av Southamptons Danny Ings och Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang som båda fick ihop 22 mål var. Den aktuella säsongen av Premier League har bara pågått sedan den 12 september, och lagen har därför inte hunnit spela särskilt många matcher. Men vi ska ändå ta en titt på vilka spelare som ligger högst upp i skytteligan för tillfället. Trots allt kan det ge en del ledtrådar till vad som kan tänkas bli det slutgiltiga resultatet.

Just nu har de fyra spelare som ligger högst på listan i skytteligan gjort samma antal mål, nämligen åtta stycken var. Det gäller Dominic Calvert-Lewin från Everton, Mohamed Salah från Liverpool, Son Heung-Min från Tottenham Hotspur samt förra årets vinnare Jamie Vardy från Leicester City. De ingår också i de fem spelare som bettingbolagen tror har chansen att ta hem skytteligan utifrån de odds som erbjuds just nu.

Mohamed Salah – Liverpool

Liverpools anfallare Mohamed Salah ligger riktigt bra till för att vinna skytteligan denna säsong. Förra året fick han nöja sig med en femteplats med 19 mål, men i år verkar han sikta ännu högre. Förutom åtta mål hittills har han också bidragit med flera assist hittills under säsongen, och både i Liverpool och hemlandet Egyptens landslag är han en av de allra viktigaste spelarna. Tack vare Mohamed Salahs höga ambitioner går det bra för Liverpool just nu, och de ligger för tillfället trea i tabellen med 17 poäng och 18 mål. Tror du också att Mohamed Salah tar hem skytteligan denna säsong kan du satsa på honom till odds omkring 4,60. Besök www.casinotopp.net för att få tips på de bästa bettingsajterna som erbjuder odds på skytteligan i Premier League.



Harry Kane – Tottenham

Efter att ha hamnat på en sjätte plats förra året med 18 mål ser det ut att kunna bli ett bättre resultat i år för Tottenhams anfallare Harry Kane. För tillfället har han gjort åtta mål i säsongens Premier League, och fortsätter han i samma goda form kan målen fortsätta att ticka in. Det har funnits en del osäkerheter kring Harry Kanes fortsatta spel i Tottenham, och vi får se om han stannar i laget under nästa säsong. Just nu verkar han dock ge allt för Spurs, och de ligger för tillfället tvåa i tabellen med 17 poäng och 19 mål. Tror du att Harry Kane tar hem säsongens skytteliga kan du satsa på honom till ett odds på cirka 4,80.



Jamie Vardy – Leicester City

Förra säsongens skyttekung Jamie Vardy har inte slagit av på takterna utan ligger bra till även denna säsong. Hittills har han också gjort åtta mål, och denna veteran på 33 år har varit del av en riktig framgångssaga. Han tog sig från division åtta till att bli en av världens bästa spelare inom bara sex år, och nu är han en av Leicester Citys absolut viktigaste superstjärnor. Han har bidragit stort till lagets första placering i tabellen med 18 poäng och 18 mål, och vill du satsa på Jamie Vardy som vinnare av säsongens skytteliga kan du göra det till ett odds på cirka 6,60 på de flesta svenska bettingsajter.



Dominic Calvert-Lewin – Everton

Anfallaren Dominic Calvert-Lewin från Everton hamnade inte ens bland de tio bästa målskyttarna förra säsongen. Han fick då nöja sig med plats 15 med sina 13 mål, men denna säsong går det betydligt bättre! Hittills har han fått in åtta mål och ligger på första plats i skytteligan. Dessutom har han nyligen förtjänat sin plats i det engelska landslaget genom att göra ytterligare mål i en vänskapsmatch mot Wales. Everton ligger just nu sjua i tabellen med totalt 13 poäng och 16 mål, vilket innebär att Dominic Calvert-Lewin prickat in hälften av lagets mål. Det går riktigt bra för 23-åringen just nu, och tror du att han har chans att vinna skytteligan kan du satsa på honom till ett odds på omkring 10.00.



Son Heung-Min – Tottenham

Sydkoreanska anfallaren Son Heung-Min spelar för Tottenham Hotspur, precis som Harry Kane. Han hamnade på plats 18 i förra årets skytteliga med bara 11 mål. Denna säsong har han dock spurtat upp sig rejält och ligger på en tredje plats med åtta mål hittills. Efter att olyckligt ha brutit armen i våras och dessutom behövt göra militärtjänst i Sydkorea är Heung-Min nu tillbaka i Tottenham i bättre form än någonsin. Han har hjälpt Spurs till en andraplats i tabellen med 17 poäng och 19 mål, och vi kan med största sannolikhet förvänta oss betydligt fler mål från 28-åringen. Tror du att Son Heung-Min kan vinna säsongens skytteliga kan du satsa på honom till ett odds på cirka 11.00 just nu.