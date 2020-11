Kujovic straffmål tar Djurgården till 2-0 i halvtid

LIVE

18-årige Linus Tagesson spelar från start när Djurgården möter Sollentuna i en av de två matcher som spelas i svenska cupen på torsdagskvällen. Han kommer in i en i övrigt namnkunnig och snudd på ordinarie startelva.

Det har varit ruskväder i Stockholm under torsdagen men lagom till matchstart har det hela lugnat ned sig. Cupmatchen på Sollentunavallen mellan Sollentuna och Djurgården från är en helt avgörande match om vilket lag som går till gruppspelet som spelas i februari och mars nästa år.









HÄR BÖRJAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING FRÅN SOLLENTUNA - DJURGÅRDEN



47 MIN: Djurgården vinner en frispark och det är Magnus Eriksson som ska slå in bollen mot straffområdet mot höger. Frisparken nickas bort.



46 MIN: Sollentuna gör ett byte innan laget sätter igång den andra halvleken. Det är Monir Jelassi som kommer in och löser av Lucas Forsberg.,



Två cupmatcher återstår efter denna innan den andra omgången är komplett. Det är Lunds BK - Malmö FF som spelas nästa onsdag och Newroz - Umeå som är uppskjuten sedan tidigare och som inte fått något nytt matchdatum.



HALVTID



45+2 MIN: MÅÅL! Emir Kujovic sätter 2-0-målet från straffpunkten.



45+1 MIN: Radetinac får bollen spelad till sig till höger i straffområdet. Widfalk finner inget annat än Radetinac ben när han försöker vinna bollen och domaren Fredrik Hansson pekar på straffpunkten.



45 MIN: Anton Johansson tar sig fram längs vänsterkanten och försöker skära inåt i banan. Går på ett avslut som Une Larsson täcker ut till inkast.



44 MIN: Sollentuna har morskat upp sig rejält och ny möjlighet för Forsberg men denna gång går avslutet i burgavelns utsida.



42 MIN: Nära 1-1. William Jan med ett lågt inspel längs gräset mot Djurgårdens straffområde. Jacob Une Larsson med en halvhjärtad rensning. Lucas Forsberg med ett skott som touchar Djurgårdsspelare på sin väg fram mot målet, där den ser ut att segla in i ena krysset men försvinner utanför målet istället.



41 MIN: Ahlstrand igen i närkamp mot Augustinsson denna gång och då har domaren tröttnat och lyfter det gula kortet över Sollentuna-spelaren.



40 MIN: Sollentuna kommer i en sällsynt framstöt. Wiliam Jan med ett inlägg från höger som inte riktigt når sin adress. Fabian Ahlstrand är brysk mot Magnus Eriksson och Djurgårdsspelaren får frispark med sig.



37 MIN: MÅÅL! Så kommer då målet för Djurgården. Elliot Käck är det som drar till på volley från precis utanför halvcirkeln utanför Sollentunas straffområde. Han får en drömträff och 1-0 till Djurgården är ett faktum. Käck med sitt första mål för säsongen.



36 MIN: Sollentuna vinner en frispark i högerytterposition. Zlotnik med frisparken som han slår högt vänstra stolpen delen av straffområdet men bollen är för hårt slagen och bollen går över kortlinjen.



35 MIN: Efter en frispark är det Käck som skjuter ett lågt skott som fastnar på spelarna i Sollentunas straffområde men bollen går fram till Kujovic som har ett riktigt fint läge men skjuter utanför den högra stolpen. Det var nästan svårare att missa än att sätta bollen.



32 MIN: Nära 1-0 till hemmalaget. Sollentuna kommer fram i sin första chans. Ett avslut av William Jan räddas av Vaiho. Ceylan slår in returen men då är assisterande domarens flagga i luften för offside.



31 MIN: Radetinac faller i straffområdet men domaren friar.



29 MIN: Spelet igång igen.



27 MIN: Spelet avblåst, då Sollentuas målvakt Christos Liantas ställt sig på knä i eget målområde med skadekänning. Han får nu behandling.



23 MIN: Tagesson försöker hitta Edwards med en djupledsboll. Passningen är bra. Mottagningen sämre.



20 MIN: Elliot Käck skjuter ett lurigt skott som bereder Liantas i Sollentuna-målet rejäla problem. Han gör dock en fin räddning och styr ut bollen till hörna.



17 MIN: Nära 1-0 till Djurgården. I efterdyningarna till hörnan är det Magnus Eriksson som får ett skottläge och skjuter längs marken och bollen ser ut att vara på väg in men en Sollentuna-försvarare i form av David Zlotnik står på mållinjen och rensar.



16 MIN: Ny hörna för Djurgården - denna gång från höger.



14 MIN: Fabian Ahlstrand räcker inte riktigt till mot tyngre Djurgårdsspelare på mittfältet och Djurgården kommer i en framstöt men bollen rinner ut över kortlinjen.



12 MIN: Eriksson med ett inlägg mot vänstra delen av målområdet och där står Holmberg som aktar sig för bollen istället för att avsluta, i hopp om att få en hörna med sig men någon touch var det aldrig på Sollentuna-spelaren, så det blir inspark.



10 MIN: Magnus Eriksson skjuter från 20 meter men bollen går en bit utanför Sollentunas mål.



9 MIN: Bollen spelas hemåt mot Vaiho och där är Sollentunaspelare och pressar och Vaiho tvekar något innan han spelar bollen vidare. Såg värre ut än vad det var.



8 MIN: Kujovic är det som möter vänsterhörnan med pannan men nicken blir ofarlig, då den går utanför och över i Sollentunamålet.



7 MIN: Käck med inlägg från vänster mot Sollentunas straffområde. Bollen nickas bort i förstaläget. I andravågen slås bollen ut till hörna för Djurgården.



6 MIN: David Zlotnik gör en ful eftersläng mot Magnus Eriksson och blir varnad för det tilltaget



5 MIN: Djurgårdshörna som nickas bort i förstaläget men i andravågen kommer ett avslut från distans av Bärkroth som går utanför.



3 MIN: Lite halvdunkelt ljus på Sollentunavallen men vi ser så mycket som att Kalle Holmberg är det som får det första avslutsläget men får ingen vidare träff och det blir tämligen ofarligt.



1 MIN: Djurgården sparkar igång matchen.





Startelvorna:



Sollentuna (5-3-2)

Christos Liantas - Lucas Forsberg, Gustaf Lagerbielke, Anton Thelander, Maximilian Widfalk, Anton Johansson - Fabian Ahlstrand, Daniel Söderberg, David Zlotnik - Willam Jan, Charbel Ceylan.



Avbytare:



Herman Karlsson (mv), Joshua Adomkao, Taha Abdi Ali, Eyasu Alemayehu, Dida Rashidi, Monir Jelassi, Jabir Abdihakim Ali.





Djurgården (4-2-3-1)

Tommi Vaiho - Linus Tagesson, Jacob Une Larsson, Jonathan Augustinsson, Elliot Käck - Curtis Edwards, Magnus Eriksson - Nicklas Bärkroth, Kalle Holmberg, Haris Radetinac - Emir Kujovic.

Avbytare:



Erland Tangvik (mv), Jesper Karlström, Kevin Walker, Jonathan Ring, Erik Berg, Emmanuel Banda, Mattias Mitku.





Matchrapporter: Segertåget fortsätter för Sollentuna FF – men svit bröts för IFK Luleå Nabil Bahoui matchhjälte för AIK mot Djurgården Sollentuna FF har fyra raka segrar – vann mot Sandvikens IF med 2–0