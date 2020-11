HALVTIDSRAPPORT: "Gåta hur Bajen kunde släppa Leo Bengtsson"

HALVTIDSRAPPORT, BK HÄCKEN - ÖREBRO SK



BK Häcken - Örebro SK (3-0)

1-0 (24) Ali Youseff (Leo Bengtsson), 2-0 (37) Leo Bengtsson (Nikola Gulan), 3-0 (43) Ahmed Yasin

Hur går det i matchen?

Småputtrig första halvlek, där vi fick se som lag inte var blyga för att kliva på framåt. Två målvakter som plockade fram räddningar i den högre målvaktsskolan fick vi se också. Dels Pontus Dahlberg med ett par riktigt bra parader och sedan Oscar Jansson som kan ha gjort något av årets räddning i allsvenskan när han på en straffsparksretur hann med att rädda ett tung avslut av Godswill Ekpolo.

Fyra minuter efter straffmissen blev det ändå ett mål för hemmalaget. Leo Bengtsson serverade Ali Youssef som i skottögonblicket gjorde tunnel på Michael Almebäck och sedan smet bollen retligt in vid den bortre stolpen bakom Jansson.

Och i den 37:e minuten bjöds vi på ordentligt fotbollsgodis när tidigare Hammarbyspelaren Leo Bengtsson fick bollen utanför Örebros straffområde, tog sen med sig i sidled några meter och sedan smekte in bollen i det bortre krysset bakom Oscar Jansson som bara kunde stå och betrakta bollbanan. Hur Hammarby kunde släppa Bengtsson som nu är uppe på åtta mål, förefaller som en allt större gåta. Med ett par minuter före halvtidsvilan fick Ahmed Yasin revansch på sig själv. Han fick ett friläge mot Oscar Jansson, där ÖSK-keepern räddar det första läget men returen går till Yasin som kan utnyttja ett minst sagt tamt hemåtjobb av Anderas Skovgaard.

Vad behöver lagen förändra till andra halvlek?

Häcken har skaffat en trygg 2-0-ledning som det ser ut som men det gäller att laget håller fokuset uppe, för Örebro har några starka spelare offensivt som mycket väl kan gå in och vända på det här plus finländaren Rasmus Karjalainen på bänken som gästerna kan slänga in. Så det gäller att Häcken fortsätter hålla fokus och fortsätter göra mål framåt för att laget ska greja det här.

Det är inte så att Örebro har saknat målchanser men de som laget har haft har Pontus Dahlberg sett till att ta hand om. Och det håller inte att uppträda så lojt i försvaret som både Michael Almebäck gjorde vid 0-2 och Andreas Skovgaard vid 0-3. Det är en lång uppförsbacke som Örebro har att ta sig uppför. Och risken finns att den är allt för lång.

Tips slutresultat: 4-1.

