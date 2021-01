Ny assist av Karlsson - Kulusevski på målhumör i cupmatch

Antalet svenska spelare utomlands räknas i dag i hundratal. Men hur går det för alla där ute? Blir det någon speltid och några mål? I FotbollDirekts Proffskollen 3.0 får du löpande information kring prestationer och öden, både på nära håll och i fjärran land. Vi har som ambition att försöka ha dagliga uppdateringar och följa svenskarna ingående. I Proffskollen 3.0 platsar bara spelare som ses som svenska ur ett internationellt landslagsperspektiv.



*Senaste uppdatering 2021-01-13









Isaac Kiese Thelin, Anderlecht, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till Kasimpasa till 31 maj 2021





Eric Smith, Gent, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till St Pauli till 30 juni 2021

Gustav Engvall, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste ligamatchen: 78

Fortsätter agera framspelare till mål. Ny assist när Mechelen vann med klara 3-0 mot Royal Antwerp. Engvall spelade fram till lagets 2-0-mål i den 63:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Charleroi (b) 16 januari



Kerim Mrabti, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher mål/denna säsong: 15/4

Speltid i senaste ligamatchen: 71

Efter mål i två raka matcher lämnade plan planen utan tillverkat mål när Mechelen besegrade Royal Antwerp med 3-0. Utbytt under matchens sista 20 minuter.

Nästa ligamatch för laget: Charleroi (b) 16 januari



Victor Wernersson, Mechelen, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher mål/denna säsong: 7/0

Speltid i senaste ligamatchen: 4

Efter två raka matcher på bänken utan speltid blev det fyra minuter på planen när Mechelen vann med 3-0 hemma mot Royal Antwerp.

Nästa ligamatch för laget: Charleroi (b) 16 januari

Erdin Demir, Zulte-Waregem, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål senaste säsongen: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen också mot Excel Mouscron (seger 1-0).

Nästa ligamatch för laget: Waasland-Beveren (b) 16 januari

-----







Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Någon speltid blev det aldrig för Halvadzic när Sloboda Tuzla förlorade med 1-2 borta mot Sarajevo.

Nästa ligamatch för laget: Tuzla City (h) 27 februari







-----







Kevin Höög Jansson, Botev Plovdiv, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -.

Nästa ligamatch för laget: Arda (h) 13 februari





-----





Daniel Larsson, Apollon, kontrakt till 30 juni 2021 + 1 optionsår

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Helt utanför matchtruppen när Apollon vann med 4-1 mot Ethnikos Achna.

Nästa ligamatch för laget: Omonia Nicosia (h) 13 januari

-----







Oskar Fallenius, Bröndby, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Nästa ligamatch för laget: Nordsjälland (b) 4 februari



Simon Hedlund, Bröndby, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/3

Speltid i senaste ligamatchen: 66

Bröndby vann med 2-1 för andra matchen i följd. Denna gång mot Horsens. Hedlund från start men byttes ut med knappt 25 minuter kvar av ordinarie tid. Fick betyget 3/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Nordsjälland (b) 4 februari



Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Har alltjämt skadekänning och det gjorde att han missade 1-1-matchen mot Odense på hemmaplan.

Nästa ligamatch för laget: Ålborg (b) 3 februari

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 13/3

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Nollan var intakt i en dryg timme när FC Köpenhamn spelade 1-1 mot Odense. Fick 4/6 i betyg av Ekstrabladet för sin insats.

Nästa ligamatch för laget: Ålborg (b) 3 februari

Joel Andersson, Midtjylland, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Efter fem raka matcher på avbytarbänken var han helt utanför matchtruppen när Midtjylland vann med 3-1 mot Nordsjälland på hemmaplan.

Nästa ligamatch för laget: SönderjyskE (h) 4 februari



Jens-Lys Cajuste, Midtjylland. kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade hela matchen när Midtjylland vann med 3-1 mot Nordsjälland. Fick fina betyget 4/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: SönderjyskE (h) 4 februari



Daniel Svensson, Nordsjälland, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste ligamatchen: 45

På nytt i startelvan men utbytt redan i halvtid när Nordsjälland förlorade borta med 1-3 mot Midtjylland.

Nästa ligamatch för laget: Bröndby (h) 4 februari

Patrik Carlgren, Randers, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 12/4

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Fjärde nollan för säsongen när Randers vann med 1-0 borta mot SönderjyskE. Fick betyget 3/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Horsens (h) 2 februari



Diego Montiel, Vejle, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/0

Speltid i senaste ligamatchen: 25

På avbytarbänken för andra matchen i följd men fick en knapp halvtimme på planen när Vejle spelade 0-0 borta mot Lyngby. Precis som Milosevic fick Montiel betyget 2/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: Århus (h) 2 februari



Jacob Rinne, Ålborg, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 13/3

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Släppte in tre mål i 0-3-förlusten borta mot Århus. Tilldelades lägsta betyg, 1/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: FC Köpenhamn (h) 3 februari



Oscar Hiljemark, Ålborg, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Höftskadan höll honom borta också mot Århus (förlust 0-3).

Nästa ligamatch för laget: FC Köpenhamn (h) 3 februari

Tim Prica, Ålborg, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste ligamatchen: 24

Tillbaka i matchtruppen mot Århus men fick nöja sig med en plats på avbytarbänken. Fick dock nästan 25 minuter på planen när Ålborg förlorade med 0-3 mot Århus. Precis som Rinne fick han betyget 1/6 av Ekstrabladet.

Nästa ligamatch för laget: FC Köpenhamn (h) 3 februari

Niklas Backman, Århus, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste ligamatchen: 6

Bänkad från start också mot Ålborg (seger 3-0) och såg ut att bli kvar på avbytarbänken matchtiden ut men byttes in med drygt fem minuter kvar av ordinarie tid.

Nästa ligamatch för laget: Vejle (b) 2 februari

William Eskelinen, Århus, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/nollor denna säsong: 3/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Reservmålvakt också mot Ålborg (seger 3-0)

Nästa ligamatch för laget: Vejle (b) 2 februari

Hugo Andersson, Hobro, kontrakt till 30 juni 2021

Lånad av Malmö FF

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Hobro spelade 1-1 mot Kolding. Andersson spelade från start och hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Köge (b) 14 februari



Amel Mujanic, Hobro, kontrakt till 30 juni 2021

Lånad av Malmö FF

Ligamatcher/mål denna säsong: 9/0

Speltid i senaste ligamatchen: 17

15 minuter mot Vendsyssel blev till 17 i hemmamatchen mot Kolding, då han var bänkad från start för tredje matchen i följd.

Nästa ligamatch för laget: Köge (b) 14 februari

Dusan Jajic, Vendsyssel, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Fortsätter spela 90 minutersmatcher efter comebacken på grund av skada. Gjorde det också när laget vann med 2-0 mot Fremad Amager.

Nästa ligamatch för laget: Esbjerg (b) 14 februari

Sebastian Carlsen, Hellerup, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/1

Speltid i senaste ligamatchen: 90

90 nya minuter för Carlsen när Hellerup förlorade med 1-2 mot Nyköbing. Fick titta på domarens gula kort i den 70:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Skovshed (b) 13 mars 2021



Victor Kristiansson, Nyköbing, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Nyköbing vann med 2-1 borta mot Hellerup och den tidigare IFK Värnamo-spelaren spelade hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Avanta (h) 13 mars 2021





-----

Robin Olsen, Everton, kontrakt till 30 juni 2021

Lån från Roma, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/nollor denna säsong: 2/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Fick i helgen stå i FA-cupen men när Everton mötte Wolverhampton på bortaplan och vann med 2-1 fick Olsen åter agera reservmålvakt på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: Aston Villa (b) 17 januari



Victor Lindelöf, Manchester U, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Ryggproblemen fortsätter störa Lindelöf som inte heller var med i bortasegern mot Burnley med 1-0 och som gjorde att Manchester United tog över serieledningen i Premier League från Liverpool. Samma Liverpool som laget möter i nästa omgång,.

Nästa ligamatch för laget: Liverpool (b) 17 januari

Emil Krafth, Newcastle, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Helt utanför matchtruppen när Newcastle förlorade med 0-1 borta mot Sheffield U.

Nästa ligamatch för laget: Arsenal (b) 18 januari

Pontus Dahlberg, Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Utlånad till BK Häcken till 30 juni 2021.



Ken Sema, Watford, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 19/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Var bänkad från start i FA-cupmatchen mot Manchester U (förlust 0-1). Byttes in efter en knapp timmes spel.

Nästa ligamatch för laget: Huddersfield (h) 16 januari



Fredrik Hammar, Brentford, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen när Brentford slog ut Middlesbrough ur FA-cupen med 2-1.

Nästa ligamatch för laget: Luton (h) 20 januari

Pontus Jansson, Brentford, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Precis som Hammar var Jansson utanför matchtruppen när Brentford tog sig vidare i FA-cupen med 2-1 mot Middlesbrough.

Nästa ligamatch för laget: Luton (h) 20 januari



Julian Larsson, Nottingham, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Får vänta på sin debut för Nottingham. Fanns inte med i matchtruppen mot Preston,

Nästa ligamatch för laget: Millwall (h) 16 januari

Viktor Johansson, Rotherham, 30 juni 2022

Ligamatcher/nollor denna säsong: 4/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Fick inte gå en målvaktsduell i FA-cupmatchen mot Everton (förlust 1-2 efter förlängning), utan var reservmålvakt på avbytarbänken.

Nästa ligamatch för laget: Derby (b) 16 januari



Joel Asoro, Swansea, kontrakt till 30 juni 2022

Utlånad till Genoa



Viktor Gyökeres, Swansea, kontrakt till 30 juni 2022

Lån från Brighton, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Har ju ryktats vara på väg bort från Swansea men fick chansen från start och spelade hela matchen när Swansea slog ut Stevenage med 2-0 på bortaplan och det var Gyökeres som gjorde lagets 2-0-mål i den 50:e minuten.

Nästa ligamatch för laget: Barnsley (b) 16 januari

*Patrik Öhman, Braintree, kontrakt till -

Ligamatcher/nollor denna säsong: 5/2

Speltid i senaste ligamatchen: -

Saknades också i matchtruppen när Braintree förlorade med 1-2 mot Oxford City på hemmaplan.

Nästa ligamatch för laget: Slough (b) 16 januari

-----





Niclas Eliasson, Nimes, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste ligamatchen: 69

Tillbaka i startelvan men utbytt med drygt 20 minuter kvar av ordinarie tid när Nimes förlorade med 0-1 mot Lille.

Nästa ligamatch för laget: Olympique Marseille (b) 16 januari



Jack Lahne, Amiens, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Inte sedan 19:e september har Lahne spelat en match. Utanför matchtruppen också mot Niort (seger 2-0).

Nästa ligamatch för laget: Le Havre (h) 16 januari



Zeidane Inoussa, Caen, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0 Caen B: 4/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen också mot Toulouse (oavgjort 2-2).

Nästa ligamatch för laget: Ajaccio (b) 16 januari



Isak Pettersson, Toulouse, kontrakt till -

Ligamatcher/nollor denna säsong: -/-

Speltid i senaste ligamatchen: -

Blev nyligen klar för Toulouse och fanns inte med i matchtruppen mot Caen (oavgjort 2-2).

Nästa ligamatch för laget: Grenoble (h) 16 januari



-----







Samuel Armenteros, Fujairah, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/4

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Inget mål för Armenteros heller när Fujairah förlorade med 1-2 mot Khorfakkan.

Nästa ligamatch för laget: Ajman (b) 15 januari

-----







San Mustafa, Europa Point, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/nollor denna säsong: 1/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen mot College 1975 (förlust 1-3).

Nästa ligamatch för laget: Lions (h) 16 januari

-----





Muamer Tankovic, AEK Aten, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/1

Speltid i senaste ligamatchen: 68

Spelade från start och byttes ut med drygt 20 minuter kvar av ordinarie tid när AEK Aten vann borta mot Lamia med 1-0.

Nästa ligamatch för laget: Aris (b) 14 januari



Daniel Sundgren, Aris, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 10/0

Speltid i senaste ligamatchen: 34

Efter att ha varit avstängd senast var han tillbaka i matchtruppen borta mot PAS Giannina. Bänkad från start men byttes in efter en knapp timmes spel i matchen som slutade 0-0.

Nästa ligamatch för laget: AEK Aten (h) 14 januari



-----



*Jesper Karlsson, AZ Alkmaar, kontrakt till 30 juni 2025

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/5

Speltid i senaste ligamatchen: 72

Spelade från start och var den som spelade fram till lagets 2-0-mål i den 39:e minuten när AZ vann med klara 3-1 borta mot PSV Eindhoven. Blev utbytt med knappt 20 minuter kvar av ordinarie tid.

Nästa ligamatch för laget: ADO den Haag (h) 16 januari



*Simon Tibbling, Emmen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Återigen förpassad till avbytarbänken och blev kvar på densamma när Emmen förlorade med 0-4 borta mot Heracles.

Nästa ligamatch för laget: Vitesse (h) 16 januari

Gabriel Gudmundsson, Groningen, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Groningen spelade 2-2 mot Utrecht. Gudmundsson från start och spelade hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Willem II (b) 14 januari

Ramon-Pascal Lundqvist, Groningen, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Petad ur startelvan och förpassad till avbytarbänken mot Utrecht (oavgjort 2-2) och där blev han kvar matchtiden ut.

Nästa ligamatch för laget: Willem II (b) 14 januari



Rami Kaib, Heerenveen, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: -/-

Speltid i senaste matchen: -

Nästa ligamatch för laget: RKC Waalwijk (h) 14 januari



Rami Hajal, Heerenveen, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/0

Speltid i senaste ligamatchen: 31

Fick inleda matchen mot Fortuna Sittard (förlust 1-3) på avbytarbänken. Men fick hoppa in med dryga halvtimmen kvar av ordinarie matchtid.

Nästa ligamatch för laget: RKC Waalwijk (h) 14 januari



Benjamin Nygren, Heerenveen kontrakt till 30 juni 2021

Lånad från Genk, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/2 (Genk: 3/0)

Speltid i senaste ligamatchen: 45

Fanns med från start i 1-3-förlusten mot Fortuna Sittard men blev utbytt redan i halvtid.

Nästa ligamatch för laget: RKC Waalwijk (h) 14 januari

*Emil Hansson, Fortuna Sittard, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/2

Speltid i senaste ligamatchen: 57

Fanns med från start men byttes ut i mitten av den andra halvleken i 0-1-förlusten mot Sparta Rotterdam.

Nästa ligamatch för laget: PEC Zwolle (b) 16 januari



*Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/0

Speltid i senaste ligamatchen: 81

Spelade också från start när Fortuna Sittard förlorade med 0-1 mot Sparta Rotterdam.

Nästa ligamatch för laget: PEC Zwolle (b) 16 januari



Emil Bergström, Utrecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Skadekänning stoppade Bergström från att vara med i matchtruppen mot Vitesse (förlust 0-1).

Nästa ligamatch för laget: Heracles (h) 16 januari

Simon Gustafson, Utrecht, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/1

Speltid i senaste ligamatchen: 57

Förlust med 0-1 blev det för Utrecht mot Vitesse. Gustafson från start men utbytt drygt tio minuter in på den andra halvleken.

Nästa match för laget: Heracles (h) 16 januari

Sebastian Holmén, Willem II, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Skadekänningen senast var inte värre än att han kunde spela från start och hela matchen när Willem II förlorade med 1-2 borta mot VVV Venlo.

Nästa match för laget: Groningen (h) 14 januari



*Kristopher Da Graca, VVV Venlo, kontrakt till 30 juni 2023

LIgamatcher/mål, denna säsong: 2/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade från start också mot ADO den Haag och hjälpte laget till en klar seger med 4-1. Har nu fått spela två matcher inom loppet av några dagar efter att han blev klar för klubben - snacka om att kastas in i hetluften direkt.

Nästa match för laget: Heerenveen (h) 17 januari

Viktor Christiansson, Jong AZ Alkmaar, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Utanför truppen också hemma mot Den Bosch (seger 2-1)

Nästa ligamatch för laget: Almere (h) 15 januari



-----



Mattias Svanberg, Bologna, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/2

Speltid i senaste ligamatchen: -

Det röda kortet senast innebar såklart att han missade matchen mot Genoa (förlust 0-2).

Nästa ligamatch för laget: Verona (h) 16 januari



Joel Asoro, Genoa, kontrakt till 30 juni 2021

Lån från Swansea, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen mot Bologna (seger 2-0).

Nästa ligamatch för laget: Atalanta (b) 17 januari



*Dejan Kulusevski, Juventus, kontrakt till 30 juni 2024

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/3

Speltid i senaste ligamatchen: 48

Fick chansen från start i onsdagens cupmatch mot Genoa (seger 3-2 efter förlängning) och tog den rejält genom att göra matchens första mål redan i den andra minuten och spelade sedan fram till lagets 2-0-mål i den 23:e minuten. I och med att matchen gick till förlängning fick Kulusevski en rejäl genomkörare i 120 minuter, då han spelade hela matchen.

Nästa ligamatch för laget: Inter (b) 17 januari



Zlatan Ibrahimovic, Milan, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/10

Speltid i senaste ligamatchen: 5

Efter att inte ha spelat sedan han skadade sig 22 november var Ibrahimovic tillbaka i matchtruppen mot Torino (seger 2-0). Han satt på avbytarbänken från start men fick hoppa in under matchens sista fem minuter.

Nästa ligamatch för laget: Cagliari (b) 18 januari



Emil Roback, Milan, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Helt utanför matchtruppen mot Torino.

Nästa ligamatch för laget: Cagliari (b) 18 januari

Riccardo Gagliolo, Parma, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 14/1

Speltid i senaste ligamatchen: -

Fanns inte med mot Lazio (förlust 0-2).

Nästa ligamatch för laget: Sassuolo (b) 17 januari

Albin Ekdal, Sampdoria, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/2

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Tillbaka i matchtruppen efter avstängningen och spelade hela matchen när Sampdoria förlorade med 1-2 mot Spezia på bortaplan.

Nästa ligamatch för laget: Torino (b) 16 januari

Joseph Colley, Chievo, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 0/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen också mot Cremonese (seger 2-0).

Nästa ligamatch för laget: Virtus Entella (h) 15 januari

Jonathan Morsay, Chievo, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 3/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Även Morsay var utanför matchtruppen mot Cremonese (förlust 0-2). Har varit sjuk i Covid19 men har återhämtat sig men har ändå inte lyckats ta sig tillbaka i matchtruppen. Hoppas på utlåning om inte uttagningarna i matchtruppen ökar inom kort.

Nästa ligamatch för laget: Virtus Entella (h) 15 januari

Samuel Gustafson, Cremonese, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 16/0

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Spelade hela matchen när Cremonese vann med 2-0 mot Chievo.

Nästa ligamatch för laget: Pescara (b) 17 januari

Marcus Rohdén, Frosinone, kontrakt till 30 juni 2022

Ligamatcher/mål denna säsong: 13/2

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen också mot SPAL (förlust 1-2).

Nästa ligamatch för laget: Vicenza (b) 15 januari



John Björkengren, Lecce, kontrakt till -

Ligamatcher/mål denna säsong: 5/0

Speltid i senaste ligamatchen: 12

Åter förpassad till avbytarbänken när Lecce spelade 0-0 mot Monza. Fick drygt tio minuter på planen i slutet av den andra halvleken.

Nästa ligamatch för laget: Reggina (b) 16 januari



Nikola Vasic, Reggina, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 8/0

Speltid i senaste ligamatchen: 0

Kvar på avbytarbänken utan inhopp för tredje matchen i följd. Detta när Reggina besegrade Cremonese förlorade med 1-2 borta mot Ascoli.

Nästa ligamatch för laget: Lecce (h) 16 januari



*Nermin Karic, Südtirol Alto/Adige, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål senaste säsongen: 16/2

Speltid i senaste ligamatchen: 55

Tillbaka i startelvan men utbytt tio minuter in på den andra halvleken i 0-0-matchen mot Cesena.

Nästa ligamatch för laget: Vis Pesaro (h) 17 januari

------



Mikael Ishak, Lech Poznan, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 12/7

Speltid i senaste ligamatchen: -

Helt utanför matchtruppen när Lech Poznan förlorade med 0-1 mot Wisla Krakow.

Nästa ligamatch för laget: Gornik Zabrze (b) 30 januari



Pawel Cibicki, Pogon Szczecin, kontrakt till 30 juni 2023

Ligamatcher/mål denna säsong: 4/0

Speltid i senaste ligamatchen: -

Utanför matchtruppen också mot Zaglebie Lubin (seger 1-0).

Nästa ligamatch för laget: Rakow (b) 30 januari





-----



*Valmir Berisha, Chindia, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 11/1

Speltid i senaste ligamatchen: 16

För tredje matchen i följd fick Berisha göra ett inhopp. Denna gång på en dryg kvart när Chindia spelade 1-1 mot Politehnica Iasi.

Nästa ligamatch för laget: Dinamo Bukarest (b) 16 januari



Admir Bajrovic, Sepsi, kontrakt till 30 juni 2021 (+1 optionsår)

Ligamatcher/mål denna säsong: 7/1

Speltid i senaste ligamatchen: 25

Tillbaka i matchtruppen men på avbytarbänken från start när Sepsi drog igång vårsäsongen i den rumänska ligan. Fick hoppa in efter ganska precis en timmes spel men byttes ut i den 86:e minuten på grund av skadekänning i 0-0-matchen mot Universitateta Craiova.

Nästa ligamatch för laget: Cluj (h) 17 januari

-----





Marcus Berg, Krasnodar, kontrakt till 30 juni 2021

Ligamatcher/mål denna säsong: 15/9

Speltid i senaste ligamatchen: 90

Närmar sig tvåsiffrigt antal mål, då han gjorde mål för andra matchen i följd när Krasnodar vann med 1-0 hemma mot Ufa. Han gjorde målet i den 22:a minuten när han gjorde mål på en målvaktsretur på ett eget avslut.



Här kan ni se Bergs mål (52 sekunder in i klippet)



FC Krasnodar ended 2020 with 1:0 win in #KrasnodarUfa match: watch it in highlights 📺#RPL pic.twitter.com/BUSKJsWnyM