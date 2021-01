Så spelas allsvenskan 2021 - omgång för omgång

Regerande mästarna Malmö FF får Hammarby hemma i den första omgången, tvåan Elfsborg möter Djurgården och trean Häcken åker till Halmstad för att möta den klassiska nykomlingen HBK.

Blåvitt ställs mot Örebro på bortaplan medan AIK får nykomlingen Degerfors hemma på Friends arena. Årets första Stockholmsderby spelas redan i omgång tre när AIK tar emot Hammarby.

Sef meddelar att exakta speldagar och tider kommer det att beslutas om under nästa vecka

Spelordning och huvuddatum för Allsvenskan omgång 1-30:

Omgång 1:

11 april:

AIK - Degerfors IF

Halmstads BK - BK Häcken

IF Elfsborg - Djurgårdens IF

IFK Norrköping - IK Sirius

Kalmar FF - Östersunds FK

Malmö FF - Hammarby IF

Mjällby AIF - Varbergs BoIS

Örebro SK - IFK Göteborg

Omgång 2:

18 april:

BK Häcken - Malmö FF

Degerfors IF - Kalmar FF

Djurgårdens IF - IFK Norrköping

Hammarby IF - Mjällby AIF

IFK Göteborg - AIK

IK Sirius - Halmstads BK

Varbergs BoIS - IF Elfsborg

Östersunds FK - Örebro SK

Omgång 3:

25 april:

AIK - Hammarby IF

BK Häcken - IK Sirius

IF Elfsborg - Mjällby AIF

IFK Göteborg - Degerfors IF

IFK Norrköping - Halmstads BK

Kalmar FF - Örebro SK

Malmö FF - Östersunds FK

Varbergs BoIS - Djurgårdens IF

Omgång 4:

2 maj:

AIK - IF Elfsborg

Djurgårdens IF - Malmö FF

Halmstads BK - IFK Göteborg

Hammarby IF - BK Häcken

IK Sirius - Kalmar FF

Mjällby AIF - Degerfors IF

Örebro SK - IFK Norrköping

Östersunds FK - Varberg BoIS

Omgång 5:

9 maj:

Degerfors IF - Djurgårdens IF

Hammarby IF - IK Sirius

IF Elfsborg - Kalmar FF

IFK Göteborg - BK Häcken

IFK Norrköping - AIK

Malmö FF - Varbergs BoIS

Mjällby AIF - Östersunds FK

Örebro SK - Halmstads BK

Omgång 6:

13 maj:

AIK - Malmö FF

BK Häcken - Örebro SK

Djurgårdens IF - Östersunds FK

Halmstads BK - Mjällby AIF

IFK Norrköping - Degerfors IF

IK Sirius - IF Elfsborg

Kalmar FF - IFK Göteborg

Varbergs BoIS - Hammarby IF

Omgång 7:

16 maj:

Degerfors IF - Örebro SK

Hammarby IF - Djurgårdens IF

IF Elfsborg - Halmstads BK

IFK Göteborg - IK Sirius

Malmö FF - Kalmar FF

Mjällby AIF - BK Häcken

Varbergs BoIS - IFK Norrköping

Östersunds FK - AIK

Omgång 8:

23 maj:

AIK - Mjällby AIF

BK Häcken - Varbergs BoIS

Djurgårdens IF - IFK Göteborg

Halmstads BK - Degerfors IF

IF Elfsborg - IFK Norrköping

Kalmar FF - Hammarby IF

Örebro SK - Malmö FF

Östersunds FK - IK Sirius

Omgång 9:

4 juli:

BK Häcken - AIK

Degerfors IF - Östersunds FK

Djurgårdens IF - Örebro SK

Hammarby IF - Halmstads BK

IFK Göteborg - IF Elfsborg

IFK Norrköping - Malmö FF

IK Sirius - Mjällby AIF

Varbergs BoIS - Kalmar FF

Omgång 10:

11 juli:

AIK - Varbergs BoIS

Halmstads BK - Djurgårdens IF

Hammarby IF - Degerfors IF

IF Elfsborg - Örebro SK

Kalmar FF - BK Häcken

Malmö FF - IK Sirius

Mjällby AIF - IFK Norrköping

Östersunds FK - IFK Göteborg

Omgång 11:

18 juli:

AIK - Kalmar FF

Degerfors IF - Malmö FF

Djurgårdens IF - IK Sirius

Halmstads BK - Varbergs BoIS

IF Elfsborg - Östersunds FK

IFK Göteborg - Mjällby AIF

IFK Norrköping - BK Häcken

Örebro SK - Hammarby IF

Omgång 12:

25 juli:

BK Häcken - IF Elfsborg

Hammarby IF - IFK Norrköping

IK Sirius - Degerfors IF

Kalmar FF - Djurgårdens IF

Mjällby AIF - Malmö FF

Varbergs BoIS - IFK Göteborg

Örebro SK - AIK

Östersunds FK - Halmstads BK

Omgång 13:

1 augusti:

AIK - Halmstads BK

Degerfors IF - Varbergs BoIS

Djurgårdens IF - BK Häcken

IFK Göteborg - IFK Norrköping

IK Sirius - Örebro SK

Kalmar FF - Mjällby AIF

Malmö FF - IF Elfsborg

Östersunds FK - Hammarby IF

Omgång 14:

8 augusti:

BK Häcken - Östersunds FK

Djurgårdens IF - AIK

Halmstads BK - Malmö FF

IF Elfsborg - Degerfors IF

IFK Göteborg - Hammarby IF

IFK Norrköping - Kalmar FF

Varbergs BoIS - IK Sirius

Örebro SK - Mjällby AIF

Omgång 15:

15 augusti:

Degerfors IF - BK Häcken

Hammarby IF - IF Elfsborg

IK Sirius - AIK

Kalmar FF - Halmstads BK

Malmö FF - IFK Göteborg

Mjällby AIF - Djurgårdens IF

Varbergs BoIS - Örebro SK

Östersunds FK - IFK Norrköping

Omgång 16:

22 augusti:

AIK - BK Häcken

Djurgårdens IF - Mjällby AIF

Halmstads BK - IFK Norrköping

IF Elfsborg - Hammarby IF

IFK Göteborg - Varbergs BoIS

Malmö FF - Degerfors IF

Örebro SK - IK Sirius

Östersunds FK - Kalmar FF

Omgång 17:

29 augusti:

AIK - Örebro SK

BK Häcken - IFK Göteborg

Degerfors IF - Mjällby AIF

Hammarby IF - Malmö FF

IFK Norrköping - Östersunds FK

IK Sirius - Djurgårdens IF

Kalmar FF - IF Elfsborg

Varbergs BoIS - Halmstads BK

Omgång 18:

12 september:

Djurgårdens IF - Hammarby IF

IF Elfsborg - BK Häcken

IFK Göteborg - Halmstads BK

IK Sirius - Östersunds FK

Kalmar FF - Degerfors IF

Malmö FF - IFK Norrköping

Mjällby AIK - AIK

Örebro SK - Varbergs BoIS

Omgång 19:

19 september:

AIK - IFK Göteborg

BK Häcken - Mjällby AIF

Degerfors IF - IK Sirius

Halmstads BK - Kalmar FF

Hammarby IF - Varbergs BoIS

IFK Norrköping - Örebro SK

Malmö FF - Djurgårdens IF

Östersunds FK - IF Elfsborg

Omgång 20:

23 september:

Djurgårdens IF - Degerfors IF

Hammarby IF - IFK Göteborg

IF Elfsborg - Malmö FF

IK Sirius - IFK Norrköping

Kalmar FF - AIK

Mjällby AIF - Halmstads BK

Varbergs BoIS - BK Häcken

Örebro SK - Östersunds FK

Omgång 21:

26 september:

BK Häcken - Hammarby IF

Degerfors IF - AIK

Halmstads BK - IK Sirius

IFK Göteborg - Kalmar FF

IFK Norrköping - Varbergs BoIS

Malmö FF - Örebro SK

Mjällby AIF - IF Elfsborg

Östersunds FK - Djurgårdens IF

Omgång 22:

3 oktober:

AIK - Djurgårdens IF

Halmstads BK - Östersunds FK

IF Elfsborg - IFK Göteborg

IFK Norrköping - Hammarby IF

Kalmar FF - IK Sirius

Malmö FF - Mjällby AIF

Varbergs BoIS - Degerfors IF

Örebro SK - BK Häcken

Omgång 23:

17 oktober:

BK Häcken - IFK Norrköping

Degerfors IF - Halmstads BK

Djurgårdens IF - IF Elfsborg

Hammarby IF - AIK

IFK Göteborg - Örebro SK

IK Sirius - Varbergs BoIS

Mjällby AIF - Kalmar FF

Östersunds FK - Malmö FF

Omgång 24:

24 oktober:

AIK - IFK Norrköping

BK Häcken - Halmstads BK

Djurgårdens IF - Kalmar FF

Hammarby IF - Östersunds FK

IF Elfsborg - IK Sirius

Mjällby AIF - IFK Göteborg

Varbergs BoIS - Malmö FF

Örebro SK - Degerfors IF

Omgång 25:

28 oktober:

Degerfors IF - IF Elfsborg

Halmstads BK - Örebro SK

IFK Göteborg - Djurgårdens IF

IFK Norrköping - Mjällby AIF

IK Sirius - Hammarby IF

Kalmar FF - Varbergs BoIS

Malmö FF - AIK

Östersunds FK - BK Häcken

Omgång 26:

31 oktober:

BK Häcken - Kalmar FF

Degerfors IF - IFK Göteborg

Halmstads BK - AIK

IFK Norrköping - IF Elfsborg

IK Sirius - Malmö FF

Mjällby AIF - Hammarby IF

Varbergs BoIS - Östersunds FK

Örebro SK - Djurgårdens IF

Omgång 27:

7 november:

AIK - Östersunds FK

BK Häcken - Degerfors IF

Djurgårdens IF - Halmstads BK

Hammarby IF - Örebro SK

IF Elfsborg - Varbergs BoIS

IFK Göteborg - Malmö FF

Kalmar FF - IFK Norrköping

Mjällby AIF - IK Sirius

Omgång 28:

21 november:

Degerfors IF - Hammarby IF

Halmstads BK - IF Elfsborg

IFK Norrköping - Djurgårdens IF

IK Sirius - IFK Göteborg

Malmö FF - BK Häcken

Varbergs BoIS - AIK

Örebro SK - Kalmar FF

Östersunds FK - Mjällby AIF

Omgång 29:

28 november:

Degerfors IF - IFK Norrköping

Djurgårdens IF - Varbergs BoIS

Halmstads BK - Hammarby IF

IF Elfsborg - AIK

IFK Göteborg - Östersunds FK

IK Sirius - BK Häcken

Kalmar FF - Malmö FF

Mjällby AIF - Örebro SK

Omgång 30:

5 december:

AIK - IK Sirius

BK Häcken - Djurgårdens IF

Hammarby IF - Kalmar FF

IFK Norrköping - IFK Göteborg

Malmö FF - Halmstads BK

Varbergs BoIS - Mjällby AIF

Örebro SK - IF Elfsborg

Östersunds FK - Degerfors IF