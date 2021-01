Inget säljstopp i ÖFK - försäljningar fortsatt viktiga

Försäljningen av Thomas Isherwood var viktig för ÖFK:s ekonomi.

Nu siktar klubben på att sälja ytterligare en spelare - trots att klubben inte får ta in ersättare.

– Det är en extremt svår balansgång, säger ÖFK: vd Michael Schahine.

Östersunds FK har transferförbud och får således inte värva några nya spelare. Samtidigt har fyra spelare lämnat klubben - bland dem nyckelspelaren Thomas Isherwood. 22-åringen lämnade ÖFK för tyska SV Darmstadt strax efter nyår. Enligt FotbollDirekts uppgifter fick Östersunds FK omkring 5-6 miljoner kronor för Isherwood - nödvändiga pengar för den ekonomiskt utsatta klubben.

ÖFK:s vd Michael Schahine vill inte kommentera några exakta summor men konstaterar att försäljningen var viktig, även om klubben för tillfället inte kan ersätta de spelare som lämnar.

– Med tanke på att transferfönstret är stängt för oss under 2021 så har vi planerat att vara så restriktiva som möjligt med försäljningar. Dock finns det i våra planer, i vår budget, att sälja ändå. Det är en extremt svår balansgång, att sälja spelare men inte hamna i en situation där vi inte har sportslig flexibilitet under säsongen 2021, säger han till FotbollDirekt.

– Isherwood har vi sålt och det kan mycket väl bli så att vi säljer någon spelare till under 2021.

Max en spelare till ut - sedan säljstopp?

– Ja, och sedan måste vi verkligen tänka oss för… men säljer vi en spelare till så är det inom ramen för våra planer som vi satte när det stod klart att vi fick ett transferstopp.

Behöver nästa försäljning vara på samma ekonomiska nivåer som Isherwood-försäljningen?

– Jag kan inte kommentera summor på det sättet, men jag kan säga såhär att det handlar inte om försäljningssummor i första hand. Det är minskandet av den totala kostnadsmassan som är fokus - att vi har lönebudgeten under kontroll.

Hur betydande var Isherwood-försäljningen för ert 2021?

– Den hade absolut stor betydelse för vår ekonomi 2021. Det spelade en viss roll i att vi återställde vårt kapital. Den stora majoriteten av vårt kapital blev dock återställt genom de investeringar som kommit in.

Ja, för under vintern har ett antal personer startat ett investeringsföretag som investerar kapital i ÖFK. I gengäld får de ta del av de utbetalningsbara medel som Östersunds FK kan få in via exempelvis spelarförsäljningar.

– Men bara OM det finns utdelningsbara medel i ÖFK. Denna konstruktion har då återställt elitbolagets kapital, där de flesta av spelarlönerna finns. Sedan har vi försäljningen av Isherwood och den affären hjälpte till att återställa kapitalet för hela koncernen, säger Michael Schahine och fortsätter:

– Försäljningen av Isherwood var alltså viktig, dels för likviditeten under 2021 och dels i återställandet av kapitalet i hela föreningen, elitbolagets kapital var redan återställt tack vare investerarna.

Övriga spelare som lämnat ÖFK under vintern är Bakr Abdellaoui, Andrew Mills och Adnan Catic. Huruvida intresset kring andra spelare och möjligheten att de lyckas sälja ytterligare en spelare under året konstaterar Schahine att marknaden är svår för tillfället.

– Intresset är inte så stort och det har såklart med pandemin att göra. Klubbarna ute i Europa håller ganska hårt i sina pengar och min observation är att många är väldigt, väldigt försiktiga just nu. Vi får se helt enkelt.





Matchrapporter: MFF lyser som mästare - vilken avslutning IFK Göteborg tog rättvis seger mot Östersund Varberg segrare borta mot Östersund – Astrit Selmani matchvinnare