Inter bäst i Milano - Skägget spikar

Att lösa storfotbollen är en daglig utmaning för de spelintresserade - och att göra det på Svenska Spels streckspel är alltid lika kul. Klassikerna STRYKTIPSET och EUROPATIPSET fortsätter att betala ut rejäla pengar och det dagliga spelet TOPPTIPSET är också mycket populärt, med chans till trevlig utdelning på "bara" 8 rätt. Vi har plockat in spelveteranen "Skägget" för att lösa utmaningen - håll tillgodo och rycka enkelt hans roliga system!

Skägget spikar

Manchester City missar inte chansen att ta över serieledningen när man gästar West Bromwich - det går lätt för City, trots skadan på De Bruyne. Framförallt vill jag dock lyfta fram Inter under denna rubrik. Cupderbyt mot Milan kittlar förstås och att lagen samtidigt gör upp i toppen av Serie A ger förstås en extra krydda. Milan har gjort det otroligt bra men man har jobbat på ett ansträngt truppläge en längre tid och kanske är svackan här nu..? 0-3-smällen mot Atalanta sved, inget snack om saken. Donnarumma avstängd i buren ikväll och jag tror hårt på ett Inter med bättre truppbredd.

Skäggets sköna

Southampton slog Arsenal i FA-cupen i helgen - nu möts lagen på nytt, återigen på St Mary´s, och det är ju inte så konstigt att folket streckar matchen ganska jämnt på TOPPTIPSET. Jag väljer dock att ta given ställning för Arsenal. Jämfört med helgens möte är det nu utan tvekan Arsenal som spetsar till elvan och sätter in utvilade, fräscha ben. Lacazette, Thomas och Saka kommer in, kanske är även Aubameyang tillgänglig. Southampton har ett tuffare läge. Skador hänger kvar och nu faller även ytterbackarna Walker-Peters och Redmond bort. Jag litar på Arsenal här!