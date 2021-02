Skägget spikar bestämt jumbon

Att lösa storfotbollen är en daglig utmaning för de spelintresserade - och att göra det på Svenska Spels streckspel är alltid lika kul. Klassikerna STRYKTIPSET och EUROPATIPSET fortsätter att betala ut rejäla pengar och det dagliga spelet TOPPTIPSET är också mycket populärt, med chans till trevlig utdelning på "bara" 8 rätt. Vi har plockat in spelveteranen "Skägget" för att lösa utmaningen - håll tillgodo och rygga enkelt hans roliga system!

Skägget spikar

Att lämna "klartecken" på Sheffield United kanske låter djärvt... Laget har ju inte direkt lyckats följa upp fjolårets succésäsong: istället nosar man på bottenrekordet i Premier League. Givetvis talar fortfarande allt för att det blir nedflyttning. Jag vill ändå ta tillfället i akt och berömma laget - det är ju uppenbart att man INTE har givit upp. Förra veckan gav storskräll borta mot Manchester United och sedan var man ju tappert även borta mot Manchester City, då man bara torskade med uddamålet. Att man nyligen fick vinna ett par matcher i FA-cupen gjorde gott för självförtroendet och tar The Blades chansen hemma mot West Bromwich ikväll, ja då kan i alla fall de mest optimistiska fansen hålla hoppet uppe ett tag till. Så ska det bli: jag håller definitivt Sheffield United som ett bättre lag. West Bromwich hade det tufft i nyckelmatchen mot Fulham senast och fick vara tacksamt över en poäng. Det har inte blivit någon vidare Sam Allardyce-effekt och 50 insläppta mål är ju bedrövligt (Sheffield har släppt in 34). Det är utan tvekan Sheffield som står för självförtroendet just nu och i en match där BARA tre poäng räknas litar jag gärna på jumbon. Bra spik!

Skäggets sköna

Vintern har varit tuff för både Newcastle och Crystal Palace. Framförallt har Newcastle mått väldigt dåligt och harmonin i klubben har - som så många gånger förut - känts minst sagt svag. Efter att ha staplat förluster och trötta insatser markerade dock förra veckan ett tydligt trendbrott. Mot Leeds blev det visserligen ny förlust men insatsen var ändå ganska positiv. I helgen kom sedan skrällen: 2-0 borta mot Everton. Visst, Everton var bedrövligt svagt men likväl starkt av Newcastle. Den segern gav andrum och arbetsro. Liknande för Crystal Palace som efter blott en seger på nio omgångar började dras nedåt i tabellen. I helgen lyckades man dock slå Wolves med 1-0. Det var sannerligen inte Premier League-säsongens största fotbollsfest men de tre poängen tog onekligen Palace tillbaka på banan. Det är alltså två lättade lag som möts, två som lag har som "enda" målsättning att hålla sig på behörigt avstånd från bottenträsket. En poäng gör nytta i bägge läger och jag tycker att detta verkligen stinker delad pott. Spik-krysset lockar!