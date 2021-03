Ryckte bindeln - men stor förståelse för Norlings beslut

Alexander Fransson får inte lagkaptensbindeln i IFK Norrköping i år. Med ett kontrakt som går ut i sommar och inga diskussioner om ett nytt avtal så har Rikard Norling bestämt sig för att rycka bindeln från Fransson.

Alexander Fransson tog över som lagkapten i IFK Norrköping 2019, efter att Andreas Johansson hade lämnat. Men i år får han släppa bindeln. Franssons kontrakt med IFK går ut i sommar, och han har valt att avvakta med kontraktsförhandlingar. Rikard Norling har gjort klart att han därigenom inte ser Fransson som kapten:

– För mig är det viktigt att kaptenen är närvarande och att jag kan räkna med honom på sikt. Så ligger det inte till nu, sade Norling till NT i början på februari.

– Alexander har gett ett besked att han vill avvakta, för mig känns det sannolikt att han kommer lämna som en fri spelare. Det är de förutsättningar som råder nu, och jag skulle gärna se honom vara kvar som lagkapten. Men i det läget vi är nu, med ett utgående kontrakt i sommar och att vi inte i dagsläget förhandlar om ett nytt, är det sannolikt att han inte kan vara kvar som kapten för det här laget.

En tydlig markering från nye tränaren, men Fransson ser ingen stor dramatik i det.

– Jag och Rikard har pratat med varandra, vi vet var vi har varandra. Jag tror att det är mer utåt i media som det förstorats upp till något mer än vad det egentligen är. Relationen mellan mig och Rikard är väldigt bra, säger han till FotbollDirekt.se.

Kan man se det från hans perspektiv också?

– Ja absolut, det är inga konstigheter. Det håller jag med honom om och det är så han vill ha det också. Det är inte så att jag går och surar över att jag inte är kapten längre. Utan jag försöker ändå hjälpa och pusha på andra sätt också.

Vad är status nu, inga diskussioner alls om en förlängning, du avvaktar?

– Ja, det är väl det som är status just nu. Sedan får vi se vad som händer. Jag har absolut inte stängt dörren till det heller, om det skulle bli förlängning eller inte. Det är mer att jag vill ha dörrarna öppna, tänka över saker noga.

Känns det extra viktigt att göra det nu, efter corona?

– Ja visst är det så. Det är klart att coronan sätter lite käppar i hjulen för grejer. Samtidigt, lite klyschigt, men agenterna sköter det hela egentligen. Det är mycket kontakt med dem. Man får höra lite grejer, men jag har inte tagit något beslut än så länge egentligen.

Några större konsekvenser än ett lagkaptensbyte är det heller inte för Fransson.

Rikard Norling har startat honom bägge de inledande matcherna på mittfältet i cupen, och nu väntar en ren gruppfinal mot IFK Göteborg på söndag.

– Det är klart, det är tuffaste motståndaren i gruppen. Det brukar vara tuffa matcher mellan oss. Sedan har jag inte jättebra koll på hur de har spelat den senaste tiden direkt. Men det kommer absolut bli en tuff utmaning för oss, och det blir kul också för att man då kan se var vi står som lag.

– Det känns som vi fått till det bra i de matcherna vi spelat än så länge. Det är skönt med två segrar i ryggen, det ger självförtroende. Men cupen är lite lurig, det kan räcka med att man kryssar eller förlorar någon match så är det kört. Det är lite lurigt. Men vi har klarat det bra hittills.

Norrköpings offensiv ser lika vass ut i år som i fjol. Då blev det 60 mål framåt, bara mästarna Malmö FF var bättre (64). Men samtidigt var det bara fem lag som släppte in fler mål än Norrköpings 46 insläppta.

– Det var våran akilleshäl. Vi gjorde många mål men vi hade svårt att stänga matcher. Det blev motsatt effekt. Det är klart vi vill ha en offensivt inriktad fotboll, det är det vi har byggt upp här under många år. Men samtidigt måste vi också sätta defensiven, och inte släppa in så många mål som vi gjorde förra året. Det är vår stora utmaning nu.

Hur ser du på era möjligheter i år, cupen och allsvenskan?

– Det är mycket nytt, många nya spelare, ny tränare och nytt ledarteam nästan. Det har sett bra ut, det har det gjort. Än så länge. Truppen känns också bra. Får vi till allt så absolut ska vi vara med och slåss om det hela vägen, både i cup och i allsvenska.

