Linus Wahlqvist om tränarskiftet: "Rikard är mer chef"

IFK Norrköping ställs idag mot BK Häcken i Svenska cupen-kvartsfinal. Hemmalaget IFK har på pappret en drös starka namn och under försäsongen har framför allt de offensiva spelarna stuckit ut. Linus Wahlqvist menar också att Rikard Norlings intåg kan bli nyckeln till framgång.

– Han har kommit in med mycket pondus, han har varit med ett tag. Han vet vad som krävs, säger Wahlqvist till FotbollDirekt.



Norrköping lyckades till slut lösa vidareavancemang från gruppspelet efter ett kryss mot Göteborg. Men ett tag var Peking illa ute - efter drygt 25 minuters spel ledde Göteborg matchen.

– Jag tycker vi startar matchen jättebra och gör 20-25 riktigt bra minuter. Vi hotar dem och har ett bra passningsspel, de är knappt över på vår planhalva. Sen får de målet och de kan andas lite. Andra halvlek är inte speciellt bra av något av lagen men vi lyckas stänga den och ta oss vidare, vilket var det viktigaste, säger Linus Wahlqvist.



Vad säger du om ert gruppspel överlag?

– Jag tycker vi tar steg hela tiden. Vi har inte spelat så många matcher. Det är ju egentligen bara cupen och Hammarby och Elfsborg innan. Jag tycker vi tar steg hela tiden. Det ser bättre och bättre ut. Alla förstår Rikards (Norling) idéer mer och mer hela tiden, och man hittar relationer med varandra. Vi är på god väg i alla fall, men vi har mycket kvar att göra.



Linus Wahlqvist klättrade från IFK Norrköpings juniorlag till A-laget som vann SM-guld 2015. Under sommaren 2018 värvades han till tyska Dynamo Dresden, och drygt två år senare gjorde han comeback i Peking.

– Jag hade två bra år där. Jag gick dit för att få spela matcher och hitta ett ställa där jag kunde fortsätta utvecklas. Sista året åkte vi ut så det är klart det inte var optimalt, men ändå två år jag var väldigt nöjd och tacksam över att fått i bagatet, säger den 24-årige försvararen.

Märker du någon skillnad på Norrköping nu jämfört med senast du var här?

– Det som förändrats mest är väl egentligen hur man jobbar, och hur mycket mer man är på detaljnivå. Fotbollen går framåt, så det gäller att hänga med. Jag tror Norrköping är jäkligt långt fram i den processen, med hur mycket i detalj man jobbar. Det är väl egentligen största skillnaden. Kim Hellberg har kommit in som är lite yngre och som också är född och uppvuxen med datatekniken, som kanske inte de äldre tränare har. Då blir det annorlunda.

Att klubben arbetar mer på detaljnivå idag än vad man gjorde för ett par år sedan borde passa den nye tränaren Rikard Norlings stil. I alla fall om man frågar Linus Wahlqvist.

– Tydlighet är väl Rikards nummer ett. Han har kommit in med mycket pondus, han har varit med ett tag. Han vet vad som krävs och han vet vad han vill. Som han uttryckte det själv i någon intervju, han har gjort sina test. Han vet vad som fungerar och inte fungerar. Han kommer in med en jäkla tydlighet och han vet vad han vill, så det blir enkelt för oss spelare att veta vad vi ska göra. Han är ju en detaljnörd också, säger Wahlqvist.



Största skillnaden mellan Jens Gustafsson och Rikard Norling?

– Det är två helt olika tränare. Jens är mycket nere i omklädningsrum och den biten, medan Rikard är mer chef kanske ur den synvinkeln. Sen spelar de en annan typ av fotboll. Rikards typ av fotboll är långt inne på detaljnivå, medan Jens var lite mer flytande och individuell. Det är två olika tränare, jag tycker bra om båda två. Jag hade Jens några år i U21-landslaget och IFK och tycker jäkligt mycket om honom, sen har Rikard kommit in och jag har fått en jävligt bra bild av honom första månaderna.

Hur ska Norrköping spela i år?

– Vi vill bibehålla det vi gjort bra de senaste fem-sex åren, med ett passningsspel och viljan att äga bollen. I slutet av dan, så har man bollen har man lättare möjlighet att göra mål framåt och minskar risken att släppa in mål. Vi vill ha ett hotande passningsspel och ett aggressivt försvarsspel.



Medan det stormat kring Norrköping i allmänhet och Peter Hunt i synnerhet har klubben samtidigt värvat in några spelare under vintern.

– Jag tycker Viktor Agardius har klivit in och visat att han har gjort många matcher i Allsvenskan. Han vet vad som krävs. Samuel (Adegbenro) har gjort en jättebra försäsong och gjort några viktiga mål hittills. Sen de andra lite yngre också. Vi ska inte glömma Oscar (Jansson) i mål också, alla vet vad han gjorde förra året. Han har inte underpresterat i alla fall. Det är bra killar som kommit in. Det är en bra mix på rutinerat och lite yngre med, det är så Norrköping jobbat de senaste åren. Det har varit viktigt att få in Oscar och Viktor som varit med länge i den här truppen också.



Trots ett oavgjort resultat i sista gruppspelsmatchen blev ändå Norrköping ett av de fyra bästa lagen, vilket gör att de får hemmaplan i kvartsfinalen. Motståndet blir dock på förhand ingen enkel match. Allsvenska fjolårstrean Häcken reser till Norrköping för att spela kvartsfinal.

– Det är klart det är en av de tuffaste matcherna man kan få. Häcken har varit jäkligt bra de senaste åren, och har radat upp placeringar runt toppen. Det blir en tuff match. Två bra fotbollslag mot varandra, så jag tror det blir en bra värdemätare för oss att se var vi står i vår egna utveckling.



Hur viktig är Svenska cupen för er egentligen? Känns det fortfarande som försäsong, eller är det tävling på allvar?

– Det är klart jag tycker den är viktig. Sen är man inte i full form i februari/mars, det hade varit konstigt annars eftersom man kommer från semester och allt sånt. Men jag tycker cupen är viktig. Det är sex matcher från en titel varje år, och det är en snabbare väg ut i Europa, även om man inte vet hur det blir med Conference League och allt det där. Men en kortare väg ut i Europa och en chans att vinna en titel, det är alltid viktigt att vinna tävlingar man ställer upp i.

