Hammarby fortsatt nedstängt - bara juniorerna i träning

Det är fortfarande oklart när kvartsfinalen mellan Hammarby och Trelleborg spelas. Idag förväntas ett beslut komma från Svenska fotbollsförbundet. Vilket håll det lutar åt vill inte Hammarbys sportchef Jesper Jansson kommentera.

– Vi kommer publicera en statusuppdatering under dagen, kommenterar Jansson till FotbollDirekt.



Efter derbysegern mot AIK blev Hammarby seedat och lottat som hemmalag i kvartsfinalen av Svenska cupen. Motståndet blir Superettan-laget Trelleborg, och matchen var tänkt att spelas i lördags. Men efter konstaterade coronafall i Hammarbys trupp har den sportsliga verksamheten legat nere under helgen. Klubben kommunicerade via sin hemsida att samtliga spelare och ledare isolerades under helgen, och att de skulle fortsatt vara det under måndagen. Men idag, tisdag, har spelare synts till på Årsta IP.

– HTFF/U23 har tränat idag innan de gör tester imorgon och fredag, skriver Jesper Jansson i ett sms till FotbollDirekt innan han fortsätter:

– Endast enstaka rehabspelare från A-trupp med negativa testresultat har tränat individuellt. Inga byter om eller rör sig i lokalerna, utan endast på planen.

FotbollDirekt avslöjade igår att en kvartsfinal denna vecka är uteslutet. Jesper Jansson kunde inte bekräfta FD:s uppgifter, men han var åtminstone skeptisk till att matchen skulle kunna genomföras den här veckan:

– Nja, men jag har i alla fall väldigt svårt att se det.



Och idag förväntas alltså ett beslut komma från Svenska fotbollsförbundet. När Jesper Jansson får frågan hur status ser ut i frågan, och vad Hammarby förväntar sig för besked kommenterar han såhär:

– Vi kommer publicera en statusuppdatering under dagen.

Vinnaren mellan Hammarby och Trelleborg får möta Djurgården i semifinal i Svenska cupen.

