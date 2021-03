Klubbarna som utmanar MFF som bästa lag under 2000-talet - alla siffror

En ny allsvensk säsong står snart för dörren. Den 22:a under 2000-talet. Malmö FF är regerande mästare och är också det lag som tagit flest mästerskapstitlar under dessa 21 år eller rättare sagt 20 år i Malmö FF:s fall, då klubben var nere och vände i superettan år 2000. Men är MFF bäst totalt sett också under 2000-talet? FotbollDirekt har gjort en uträkning.