JUST NU: Djurgården håller hårt i Bergstrand och Lagerlöf

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf anslöt från Sirius till Djurgården inför säsongen 2019. Debutåret i Stockholm resulterade med ett SM-guld och tränarduon hyllades för sin förmåga att få ihop djurgårdslaget. Deras kontrakt med klubben skulle löpa ut efter den kommande säsongen, men nu har de förlängt till 2023.

– Vi trivs väldigt bra här med våra arbetskamrater och hela föreningen. Så det här kändes helt rätt, säger Thomas Lagerlöf till klubbens hemsida.

– Vi har känt oss jättevälkomna och väl omhändertagna av alla som jobbar i DIF och hela Djurgårdsfamiljen sedan vi kom hit. Vi har trivts väldigt bra på jobbet varje dag så det var inte mycket att tveka över. Sedan känner vi att vi kan bidra till lite mer framöver, säger Kim Bergstrand.



Bergstrand berättar om de första två åren:

– Det har varit väldigt roligt, utvecklande och spännande. Mycket har ju hänt, dels har det varit stora sportsliga framgångar och sedan har det varit en coronaperiod och även ett truppbyte, skulle man nog kunna säga. Så det har varit en händelserik period.



Djurgården har inlett årets försäsong på ett urstarkt sett. I Svenska cupen är laget klart för semifinal efter 15-1 i målskillnad på fyra matcher, och laget har gjort många mål i träningsmatcherna.

– So far, so good. Sedan vet vi ju också att det är en väldigt lång säsong där vi inte får springa iväg. Vi måste jobba lika hårt och vara lika dedikerade i slutet av november om det ska bli en bra säsong. Men så här långt har spelarna verkligen anammat att träna hårt och finna glädje tillsammans. Så det är vi otroligt nöjda med, säger Bergstrand.



Sportchef Bosse Andersson om förlängningen:

– Vi har haft en dialog om deras framtid och hade som målsättning att ha ett kontrakt klart när Allsvenskan börjar. Vi ser det här långsiktigt där vi har haft stora förändringar i vår trupp och har föryngrat truppen. Då är det naturligt att man har tränare som är med på den här långsiktiga satsningen. Resultaten hittills är imponerande och att fortsätta på den vägen vi har påbörjat känns helt rätt för oss. Skönt att veta att vi fortsätter att ha Sveriges skickligaste tränarpar i Djurgården framöver, det känns både tryggt och spännande.







Matchrapporter: Jesper Karlström avgjorde när Djurgården sänkte Varberg Mjällby fortsätter att vinna – har nu fyra raka segrar Seger för Djurgården mot Kalmar efter tidigt avgörande