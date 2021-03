Enorma intäkter förlorade - inte ens Bajen klarar sig

Ingen publik i allsvenskan ifjol. Det gjorde ont för flera klubbars ekonomi. Inte ens publiksuveränen Hammarby har klarat sig. FotbollDirekt har gått igenom årsredovisningar för 2020.

Trots att tusentals supportrar valt att stå kvar med säsongskort så mer än halverades publikintäkterna i allsvenskan som helhet.

– Det har slagit hårt. Det är klart vi hade haft betydligt mer publik 2020 än 2019 med den sportsliga framgången vi hade i fjol, säger Elfsborgs ekonomichef Camilla Larsson.

FotbollDirekt har gått igenom årsredovisningar för 2020 för 13 allsvenska klubbar (Degerfors, Sirius och Varberg saknas).

Hos flera klubbar är det markanta skillnader, hos andra inte lika stora förändringar.

Men gemensamt - och förstås föga överraskande - är att samtliga har fått in mycket mindre pengar på publiken 2020 jämfört med 2019.

Det blev ingen publik alls för någon klubb bortsett från en hemmamatch för Falkenberg, som åkte ur. Däremot hann flera lag spela några matcher i svenska cupen inför publik, innan fotbollen stängdes ned.

Många klubbar hann få in intäkter på säsongskort innan pandemin stoppade fotbollen i mars, och en majoritet säsongskortsinnehavare i många klubbar valde att inte kräva pengarna tillbaka.

Även en del lösbiljetter hann köpas. AIK meddelar exempelvis i sin årsredovisning att man fick in 900 000 kronor för lösbiljetter till hemmapremiären, pengar som aldrig återkrävdes.

Att ge en exakt totalsiffra för 2020 är svårt då klubbar har redovisat på olika sätt. Malmö FF har bokfört en del av det statliga stödet som kom in under 2020 under posten för publikintäkter:

"Den verkliga nedgången är betydligt större men motverkas av det statliga omsättningsstödet som redovisningsmässigt ingår i denna post", skriver MFF i en sammanfattning för ekonomin 2020.

Elfsborg visar upp ett väldigt stort tapp mellan 2020 och 2019, med 29 000 kronor i publikintäkter i fjol mot för 2019, då man hade 13,5 miljoner i publikintäkter.

Men fullt så illa är det inte. De 29 000 kronor man fick in härrör från två cupmatcher i februari och mars 2020, innan det stängdes ned. Säsongskort där pengarna inte krävts tillbaka har istället bokförts som gåvor.

Elfsborgs ekonomichef Camilla Larsson;

– Antingen fick man tillbaka pengar för säsongskort, eller så valde man att skänka dem som en gåva. Då är det redovisat som gåvor. Det är inga matchintäkter när vi inte haft någon publik, säger Larsson till FotbollDirekt.se.

Elfsborg fick totalt in 1 860 000 kronor i gåvor, och det går inte att exakt säga hur mycket som utgjordes av säsongskort.

– Vad som är exakt... det har gjorts en massa olika grejer, folk har swishat in tio kronor per mål, swishat när vi hållit nollan. Vi har inte specat exakt, vad som är gåva för vad. Det kan vara de som inte hunnit köpa seriebiljetter, och väljer att swisha för andra grejer.

Går det att uppskatta hur mycket som gick förlorat mot för 2019?

– Det är klart... vi hade gjort en uppgradering av vår arena till 2020, med supportertorg, gjorde det väldigt mycket finare för våra sponsorer. Sedan så är det ju så: spelar vi bra fotboll så drar det folk. Så det har slagit hårt. Det är klart vi hade haft betydligt mer publik 2020 än 2019 med den sportsliga framgången vi hade i fjol, och nya faciliteter på arenan. Men så är det, vi får hoppas att vi får det nu istället.

Elfsborg har sålt runt 960 säsongskort till 2021 och Camilla Larsson är hoppfull om ett bättre år än i fjol:

– Vi hade sålt 960 biljetter till våra privatpersoner i fjol, och många som har ståplats köper in i det sista, det är ingen plats man behöver reservera. Men förra veckan var det uppe i nästan 600 som köpt redan. Nu vet man inte, förra året när man köpte trodde man att det skulle bli fotboll på plats. Vi tycker ändå att det procentuellt sett är många. Nu är det den här veckan med lönehelg som brukar bli det stora uppsvinget. så vi ser framåt med tillförsikt.

2019 nådde de 13 klubbar vi fått siffror på upp i publikintäkter på sammanlagt 345 miljoner. 2020 är det någonstans omkring 160 miljoner. Sammanlagt mer än hälften av publikintäkterna försvann alltså för dessa 13 klubbar.

Nedan, klubb för klubb:

AIK:

2020: 18 500 000 kronor

2019: 50 500 000 kronor







Djurgården:

2020: 19 700 000 kronor

2019: 42 100 000 kronor





Elfsborg:

2020: 29 000 kronor (1 860 000 kronor bokförda som gåvor, där ingår säsongskort)

2019: 13 498 000 kronor





Halmstad:

2020 (superettan): 1 744 000 kronor

2019 (superettan) 3 504 000 kronor





Hammarby:

2020: 31 006 000 kronor

2019: 57 307 000 kronor

Häcken:

2020: 904 000 kronor

2019: 4 606 000 kronor

IFK Göteborg:



2020: 10 102 000 kronor

2019: 29 068 000 kronor





IFK Norrköping

2020: 4 139 926 kronor

2019: 19 732 187 kronor





Kalmar FF:

2020: 4 084 516

2019: 11 049 081





Malmö FF:

2020: 59 050 000 kronor

2019: 85 929 000 kronor





Mjällby:

2020: 1 680 775 kronor

2019 (superettan) 3 568 269 kronor





Örebro:



2020: 2 467 000 kronor

2019: 8 549 000 kronor





Östersund:

2020: 5 347 413 kronor

2019: 15 916 625 kronor