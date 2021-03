Allsvenske stjärnan får sin dom - kan stängas av till år 2030

I december 2020 blev det känt att en tidigare allsvensk stjärna hade åtalats misstänkt för matchfixning.

En spelare som varit i flera allsvenska klubbar på hög nivå, och även flera klubbar utomlands. I dagsläget tillhör han en utländsk klubb.

Nu är spelaren i inblandad i ett av två ärenden som tas upp i tingsrätten i maj, och det är ett av de mest omskrivna matchfixningsfallen någonsin i Sverige.

Enligt åtalet ska spelaren medvetet ha tagit en varning när han spelade för Elfsborg i en match mot Kalmar den 29 juli 2019. Flera personer i ett nätverk ska ha satsat pengar på att han skulle få ett gult kort. Enligt åtalet ska spelaren då i gengäld ha fått låna en större summa pengar.

Utöver den tidigare allsvenska stjärnan så är också två futsalspelare och en fotbollsspelare på lägre nivå åtalade, och i maj sker rättegång i Malmö tingsrätt.

Just nu är den tidigare allsvenske stjärnan avstängd från allt spel, i hela världen, i väntan på rättegång. Han har just nu bara tillåtelse att träna.

FotbollDirekt skrev i början på mars om vilka påföljder som kan vänta spelaren: Strängast straff som nämnden har möjlighet att utdöma är hela tio års avstängning.

På måndag har disciplinnämnden möte och väntas ta ett beslut. Yttranden har kommit in från inblandade parter, berättar nämndens ordförande Erlend Stavehaug.

– Vi kommer behandla de här ärendena på måndag, mer än så kan jag inte säga i dagsläget. Vi kommer gå igenom det här på måndag och så får vi se var vi landar någonstans, säger Stavehaug till FotbollDirekt.se.

– Ärendena kommer tas upp på måndag, sedan kan jag inte föregå vad som kommer tas upp eller var vi kommer landa. Det beror på den diskussionen runt de här ärendena, den överläggningen som vi har där.

I ett sådant här fall har spelaren möjlighet att framföra om vill vänta med ett beslut från nämnden tills efter rättegången i maj, och en sådan önskan har god chans att hörsammas. Stavehaug vill inte kommentera vad den ex-allsvenske spelaren och de andra som riskerar straff har framfört för synpunkter.

– Vi har fått in yttranden från alla parter, sedan kan jag inte gå in på vad det står i dem. Men vi har fått in yttranden, och sedan har ärendena korresponderats fram och tillbaka. Och det är det här vi ska ta ställning till på måndag, de här ärendena.