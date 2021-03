JUST NU - LIVE: "Zlatan spelar fram - Claesson skickar in 1-0"

Startelvor:

Sverige: Nordfeldt - Lustig - Helander - Nilsson Lindelöf - Augustinsson - Kulusevski - Larsson - Olsson - Claesson - Ibrahimović - Isak

Georgien: Loria - Kashia - Giorbelidze - Aburjania - Kankava - Lobzhanidze - Kvilitaia - Chabradze - Kvekveskiri - Kvaratskhelia - Dvali

Drygt 20 minuter kvar till avspark. Sverige ställs alltså mot Georgien i den första kvalmatchen inför VM i Qatar 2022. Georgien radade upp följande resultat under höstens Nations League och EM-kval-matcher: 0-0 hemma mot Estland, 1-2 hemma mot Armenien och 0-1 hemma mot Nordmakedonien. Inga siffror som skrämmer direkt.

Men med all respekt för Georgien. Kvällens blickar riktas givetvis mot Sveriges nummer 11, Zlatan Ibrahimović. 39-åringen startar på topp tillsammans med Alexander Isak. Efter FotbollDirekts avslöjande den 6 mars får vi nu alltså se Sveriges främste målskytt genom tiderna i blågult igen.

FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORTERING BÖRJAR NEDANFÖR:

1 MIN: Båda ländernas nationalsånger är framförda och matchen är igång på Friends Arena! Zlatan med ett stort leende inför avspark, men anfallaren drar på sig en frispark efter 15 sekunder.

3 MIN: Såg ut att uppstå en kontringsmöjlighet för bortalaget när Victor Nilsson Lindelöf blivit av med bollen vid mittplan - men Sebastian Larsson avvärjer försöket.

9 MIN: Sverige letar efter öppningar i Georgiens försvar, men det är hittills väldigt låst. Inga målchanser att rapportera om än så länge.

11 MIN: Bortalagets Kvilitaia får ett nickläge i Sveriges straffområde - men han är offside.

13 MIN: Jätteläge för Georgien. Bortalaget kommer två mot en efter att Zlatan ordnat fram en hörna till Sverige. Stora ytor för Georgien att kontra i läget efteråt. Dejan Kulusevski med ett ganska bra avslut sedan när hemmalaget får anfalla.

20 MIN: Ännu ett kontringsläge för Georgien, men Filip Helander står för en snygg brytning. Svaga första 20 minuter från Sverige. Timingen ser inte ut att sitta och det är ovanligt många felpass.

25 MIN: Vass målchans för Sverige! Sebastian Larsson lyfter in den på Viktor Claesson som nickar ner till Isak - som sedan avslutar rakt på Georgiens målvakt. Bra spel fram till läget.

27 MIN: Mikael Lustig räddar Sverige från ett potentiellt baklängesmål. En liten tå hindrar Georgien-anfallare från att slå in bollen i öppet mål.

29 MIN: Zlatan får sin första möjlighet till avslut - men hans distansskott går långt, långt över målet.

32 MIN: Långt anfall från Sveriges sida. Flera inläggsförsök, men det rinner ut i sanden.

35 MIN: MÅÅÅL! Viktor Claesson 1-0 - framspelad av Zlatan Ibrahimovic! Fint fotbollsmål. En boll skickas in från högerkanten och Zlatan tar emot via bröstet. Passar sedan in den snett inåt bakåt till Claesson som läckert tar emot den och skickar in ledningsmålet.

39 MIN: Zlatan får ett halvdant läge, men står för ett alldeles för tamt avslut. Betydligt större Sverige-kontroll nu.

45 MIN: PAUS! Sverige leder med 1-0 efter första 45. Trots en knackig inledning är det knappast ett orättvist resultat, hemmalaget har tagit över allt mer och mer. Finfint ledningsmål signerat firma Claesson och Ibrahimovic.

46 MIN: Andra halvlek är igång! Får vi se en stabilare andra halvlek från Sveriges sida?