Lührs Vilda Tips: Vill garanterat jävlas med Bajen

Jag följer NFL nästan lika slaviskt som jag följer allsvenskan, och det finns ett uttryck inom USA-media som heter “bold predictions”. Dessa lite galna och osannolika tips - som man ändå nånstans tror kan vara möjliga - brukar pumpas ut dagen innan eller samma dag som den aktuella omgången inleds.

Jag har döpt mina egna allsvenska “bold predictions” till Lührs Vilda Tips.

Här är premiärens!

/MATHIAS LÜHR, CHEFREDAKTÖR FOTBOLLDIREKT

Malmö FF-Hammarby - lördag kl 15:00

Vilt Tips: AC upprepar succépremiären från 2020

Efter en trög första premiärhalvlek mot nykomlingen Mjällby så var det superdansken Anders Christiansen som ledde vägen när Malmö FF slog in på SM-guldvägen förra säsongen.

I den (på grund av corona) försenade första matchen så smällde AC in båda målen i det som skulle bli en 2-0-seger, och MFF tog sina första av totalt 60 poäng som räckte till en klar serieseger.

Stjärnan slutade sen på totalt 13 gjorda mål i allsvenskan.

I år är det annan kaliber på motståndet i premiären. Hammarby är en av guldkandidterna (Bajen är mitt tippade guldlag), men man kommer från en period där större delen av truppen varit sjuka i covid och det finns ett enormt frågetecken för den fysiska formen. Trots en heroisk kämpaseger i cupsemifinalen mot Djurgården senast.

Christiansen var ett mycket välförtjänt MVP säsongen 2020 och alla - inklusive samtliga spelare och ledare i MFF - vet vad han betyder för laget. Så om någon ska kliva fram och visa vägen den här premiärlördagen så är det AC.

Så mitt vilda tips för den här matchen är att dansken upprepar succén från premiären 2020, och trycker dit två bollar mot Bajen.

Om det räcker till seger?

Det återstår att se.

IFK Norrköping-Sirius - söndag kl 17.30

Vild vision: Peking gör minst fyra mål på Sirius

Jag tror att få skulle tjafsa emot så hårt om jag säger att Rikard Norling förfogar över allsvenskans bästa anfallsuppsättning den här säsongen.

Det har vi även sett prov på under cupspel och försäsong, där Sead Haksabanovic, Jonathan Levi, Samuel Adegbenro och den så spännande tonåringen Ishaq Abdulrazak vänt ut och in på motståndarförsvar, och man har knappt hunnit sakna fjolårets allsvenska skyttekung Christoffer Nyman som rehabar efter skada.

Och forward är uppbackade av ett offensivt starkt mittfält, med bland andra Isak Bergmann Johannesson.

Att Peking kommer göra massor av mål under 2021, det står nog ganska klart.

Och jag tror att man stampar på gaspedalen direkt i premiären.

Bara jumbon Falkenberg släppte in fler mål än Sirius (51) under fjolårssäsongen, och nu har man tappat en duktig mittback i Hjalmar Ekdal och framför allt en hel del balans och spets i Elias Andersson och Stefano Vecchia. Joseph Colley en intressant värvning i de bakre leden, men det kommer bli en lång säsong för nye tränaren Daniel Bäckström & Co.

Mitt vilda tips är att IFK Norrköping gör minst fyra mål på Sirius i premiären, och min tippade skyttekung Samuel Adegbenro gör minst ett av dessa.

.. och så ett inte lika vilt tips

AIK-Degerfors - måndag kl 19.00

Det blir max ett mål på Friends arena

Boende och verksam i Stockholm så har man sett MÅNGA allsvenska premiärer på Råsunda och Friends arena. Med höga förhoppningar och premiärpirr i kroppen har man bänkat sig på pressläktaren, bara för att lämnade densamma med en suck efter 90 minuter.

Inte beroende på resultat, utan på grund av ett säkerhetsinriktat spel som oftast fungerat som ett effektivt sömnpiller.

Poängmässigt lyckosamt ibland. Ibland inte. Men alltid ganska avslaget.

Ja, inte på läktarna förstås. AIK:s hemmapremiärer var ju veritabla karnevaler fram till coronan stängde ut publiken från arenorna.

Undantaget spelet på planen var ju i fjol, när “nya” AIK i andra omgången kölhalades av IFK Norrköping, och en första spik slogs in i Rikard Norlings AIK-tränarkista (för denna gång).

Nu är det en fräsch gammal bekantskap som kommer till Friends arenas frodiga (nåja) gräsmatta, nykomlingen Degerfors. Ett lag med självförtroende och vind i seglen som knappast kommer lägga sig ner och självdö på Nationalarenan.

Och AIK - som under Bartosz Grzelak återgått till den tilltäppta “safety first”-taktiken - är då alltid svåra att få hål på.

De luktar - nej, det stinker målsnålt den här måndagskvällen i april.

Mitt inte så vilda tips är att det görs max ett mål på Friends i premiären, och det eventuella målet kan hamna i vilken kasse som helst.

