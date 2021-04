Öppnat för publik igen - slår ner på politiker-argument om kollektivtrafik

Fortsatt åtta personer i Sverige - ute i Europa återvänder publiken till arenorna i större nummer. FotbollDirekt pratar med Claus Thomsen från Divisionsforeningen, Danmarks motsvarighet till SEF. Där har man nu fått ta in publik i tusental igen:

– Vi har gjort många beräkningar. Jag tror inte det finns någon risk med det här. Speciellt inte när åskådarna är vaccinerade eller har negativa test. Det är 0,3 procents sannolikhet att någon i en läktarsektion på 500 åskådare ändå ska ha viruset, säger Thomsen till FotbollDirekt.se.

5 523 åskådare på på Århus-Randers. 4 450 på Midtjylland-FC Köpenhamn. 4 075 på Vejle-Horsens.

Publiksiffror som i en normal värld skulle kännas beskedliga, men som idag känns som en avlägsen dröm för allsvenskan.

I mitten av april fick danska Superligan klartecken att öppna för publik igen, och då var det inga 100 åskådare som bjöds in för att smyga igång det hela - istället följde publiköppningen en fastlagd plan från i fjol, med åskådare i sektioner istället för ett fast tak för varje arena. Just nu är det 500 åskådare per sektion på arenorna som gäller.

Det ska sägas på en gång; Danmark fick öppna redan i fjol och det var över 10 000 åskådare på vissa matcher. Sedan slog en ny våg av smittspridning till i landet och det blev totalt publikstopp - fram tills nu.

Danska förbundet DBU har suttit med i den s k Ekspertgruppen tillsammans med politiker och smittskyddsexperter och lagt fram sitt case för att få öppna igen. Och fått ja.

Den nya publiköppningen vilar på de protokoll, Superligaordningen, som togs fram förra våren, i första coronavågen.

Claus Thomsen är direktör för Divisionsforeningen, danska motsvarigheten till SEF.

Han berättar om en första omgång matcher som fallit ut väl.

– Först och främst har det fungerat perfekt. Vi har haft sex matcher nu som fungerat. Vi hade samma koncept i somras och fram till september, 46 matcher, säger han och fortsätter:

– Sedan har vi lagt till några saker, dels att att man måste ha ett "coronapass"; För att komma in på arenan måste man kunna visa upp att man antingen har ett negativt covid-test eller att man har vaccinerat sig. Och sedan måste folk ha munskydd när de är inne på arenan.

– Arenorna måste sektioneras in med max 500 personer per sektion och en meters avstånd mellan varje åskådare. På Parken (där FCK spelar) kan man ta emot 12 000 åskådare, och sedan går det ner till de minsta arenorna där den minsta kan ta in 2 500.

Man kommer följa upp alla som varit på arenorna, säger Thomsen.

– Vi följer upp alla människor som varit på matcherna. Efter matcherna får alla ett mail med frågor, om man känt symptom eller inte, vi skickar ut sms-påminnelser. Vi har ett samarbete med myndigheterna kring smittspårning av besökarna.

– Jag skulle bli överraskad om vi får något fall av smitta från någon i publiken som varit på de här matcherna. Men vi får se.

I Sverige har politiker och myndigheter pekat ut insläpp och transport till och från arenan som en riskfaktor. Hur ser man på det i Danmark, har det varit en springande punkt?

– Det är något vi har diskuterat. Först och främst, alla sektioner som kan ta in 500 personer; alla sektioner måste ha individuella ingångar. Det ska finnas individuell service, individuella toaletter och allt annat. Men bortsett från det: Folk blir tillsagda när de ska komma till arenan. Vissa ska vara på plats en halvtimme innan match, vissa ska vara där en timme innan. Så att det är ett kontrollerat flöde av besökare in i arenan. Så fort man är inne på arenan så ska man ha munskydd på sig.

Att människor kommer till arenan med kollektivtrafiken är heller ingen stor sak menar Thomsen, och konstaterar att samma sak bör gälla i Sverige.

– Det här med kollektivtrafik; det var en fråga här också. Så vi gjorde matematiken. Och för att vara ärlig: Det är ingen "issue" överhuvudtaget. Och jag vet att det är samma sak i Sverige, att klubbarna har väldigt god kunskap om hur besökarna tar sig till arenan. Om det är med bil, cykel, kollektivtrafik eller vad det nu är.

– Parken var den arenan där det skulle bli störst tryck, om man skulle ta in alla 12 000 som får komma in enligt restriktionerna. Och de har också den högsta högsta siffran människor som skulle ta sig till arenan med kollektivtrafik. Det skulle bli 6 000 människor över två timmar. Och i Köpenhamn så är det i genomsnitt 60 000 människor som använder kollektivtrafiken över ett tvåtimmarsspann. Så statistiskt sett är det inget problem alls. Vi gjorde den kalkylen och insåg att det inte var något problem. Vi hade den diskussionen ja, och myndigheterna såg inte fanns några problem med det.

Man har haft en tät dialog med myndigheterna och en "plats vid bordet" när beslut kring öppnande skulle tas, detta genom ekspertgruppen - en helt annan situation än i Sverige. Om det varit avgörande?

– Det som har varit avgörande är att vi har dokumenterat allt vi har gjort under resans gång. Vi har visat upp all slags data kring smittspridning. Till exempel att smittspridningen är 19 gånger lägre utomhus än inomhus.

– Och sedan var det den här holländska studien som hjälpte mycket. Om du inte är i närkontakt med flera människor, om det bara tre-fyra människor i närheten på läktaren så utgör det ingen risk.

Om det har hjälpt att det var någon från fotbollen representerad i expertgruppen? Förmodligen. Men jag tror det var dokumentationen. Vi gjorde en presentation med all data. Det har varit viktigt att vi haft en tät dialog kring riskfaktorerna och att vi kunde göra det här på ett riskfritt sätt.

– Och jag tror inte det finns någon risk med det här. Speciellt inte när åskådarna är vaccinerade eller har negativa test. Det är 0,3 procents sannolikhet att någon i en sektion på 500 åskådare ändå ska ha viruset. Och då måste du lägga alla säkerhetsåtgärderna på det - sannolikheten att den personen i så fall ska föra det vidare är mycket låg. Om personen nu ändå skulle smitta någon så är det knappast mer än ett par-tre personer. Det blir inget stort utbrott på hela arenan

Med det du säger tänker man att det här borde gå att göra oavsett land?

– Ja, jag skulle säga det. Men jag ska inte ha några åsikter om hur man gör i Sverige.

Om det här fungerar och smittspridningen fortsätter gå ner, hur ser nästa steg ut?

– Det finns en fas två, en plan. När alla över 50 år är vaccinerade så kan vi öppna upp mycket mer. Men det kommer inte hända innan den här säsongen är slut. Men i fas två kan vi kanske, jag vet inte om de kommer tillåta det, men vi skulle kunna gå upp till sektioner med 1 000 personer istället för 500. Så till exempel i Parken kan vi ta in mellan 11 000 och 16 000.

Nästa säsong däremot så hoppas man på publik i helt andra volymer.

– O ja. Vi börjar nästa säsong i juli. Och någon gång i augusti borde vi ha mycket fler åskådare. I en perfekt värld. Om smittan tillåter. Vi får se.