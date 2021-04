Förbundets dataprogram - därför får Varberg bara möta topp 7-lag

Varberg har inlett allsvenskan 2021 med en oavgjord och två förluster. 0-0 i premiären mot Mjällby och sedan två raka 1-3-historier, mot Elfsborg och Djurgården.

Varbergs tränare Jocke Persson rasade efter senaste torsken mot lagets spelschema under vårsäsongen: Man får möta Malmö FF, Elfsborg, Häcken, Djurgården, Mjällby och Norrköping. Samtliga topp 7-lag förra säsongen. Det är bara Östersund som inte var topp 7 av lagen man möter innan EM-uppehållet.

– Det känns inte som de har tagit lottningskulorna på ett slumpartat sätt. Jag tror mer det har varit den italienska varianten, sade Persson till Sportbladet.

Sportbladet: Vad är den italienska varianten?

– Det är väl att bollarna studsar dit där de ska.

SvFF:s tävlingskonsulent Pierre Blomqvist avfärdar att det skulle vara riggat mot Varberg. Han berättar om processen vid schemaläggningen, där ett dataprogram spelar stor roll.

– I allsvenskan, superettan och damallsvenskan har vi ett avancerat dataprogram som hjälper oss att ta fram en spelordning inför säsongen. I det programmet kan vi lägga in olika regler. Det största regelkravet vi lägger in är arenatillgängligheten för lagen. De kommer in med en lista till oss där deras arenor är uppbokade av andra evenemang, vilka omgångar och årsdagar arenan är tillgänglig.

Då lägger vi in allt sådant: Det kan till exempel vara en omgång med matcher lördag-söndag-måndag. Då kanske arenan bara är tillgänglig en måndag, då lägger man in det; att arenan bara är tillgänglig det datumet, eller inte alls en viss helg, säger han och fortsätter:

– Sedan lägger vi in andra regler, till exempel har vi från polis att Stockholmsderbyn ska spelas söndagar. Om arenan till exempel bara är tillgänglig på en måndag, då försvinner de också från det pusslet. Sedan har vi de fasta reglerna med spelrytm. En förening ska som mest ha två hemmamatcher i rad, två bortamatcher i rad. Man ska starta en serie med en hemma en borta, avsluta serien på de fyra sista; en hemma en borta, en hemma en borta.

Han säger vidare att varje ny parameter som läggs till gör processen än svårare att få ut en spelordning. Att gå in och styra vilka som möter vilka är en sådan parameter.

– Ju fler regler man petar in gör att det blir svårare och svårare att få ut en möjlig matematisk kombination där alla lag möter varandra på rätt sätt. Vi detaljstyr aldrig vilket lag som ska möta vilket i en specifik omgång. Snarare då att vi blockerar bort; att de här kan inte mötas, exempelvis för att polisen säger att det inte är okej efter de här förutsättningarna. Eller; här ska ett Europalag spela Europamatcher, då måste de spela söndagar, då kan de inte möta det här laget, för att de har inte tillgänglig arena på söndagar. För att få ihop rätt antal vilodagar.

– Det gör att när vi ens får ut program... vi kollar inte i detalj vilket lag som möter vilket i sju raka matcher. Utan det är mer ett flöde med fördelningen av hemma- och bortamatcher som vi kollar på. Nu blev det tydligen så, jag har inte kollat i detalj hur deras (Varbergs) matcher kom i följd. Men om vi ett år ens skulle försöka lyckas med det; att ett specifikt lag ska få ett visst antal lag i följd, så hade vi aldrig lyckats. Det är så mycket olika regler som läggs in, det är så komplext att ens få ut ett spelprogram. Att lyckas, det är en omöjlighet i det program vi har.

Skulle man teoretiskt kunna lägga in en sådan parameter också i programmet?

– Inte i det program vi har just nu. Däremot kan man blockera bort i omgångar, att "det här laget kan inte möta det här laget". Vi kan inte just nu lägga in, "det här laget ska möta det här laget i någon av de här omgångarna". Så avancerat är inte vårt program. Vi håller på och utvecklar det hela tiden, för att det ska hjälpa oss i processen. Men det som du är inne på, just tabellplacering förra året, det är ingen aspekt vi lägger in överhuvudtaget. Så dataprogrammet har ingen aning om vad lagen haft för placering föregående år. Det är bara en dataegenskap, ett namn.

Det är inte aktuellt att göra?

– Nej. Skulle man försöka skulle man aldrig lyckas. Vi kan inte styra ett sådant flöde. Det finns inte just nu som regel, att man kan ta in någon form av koppling till hur det gått tidigare för lagen.

Är man nära en gräns för vad man kan lägga in i programmet?

– Det handlar nog mer om det administrativa för oss, att det ska vara enklare och snabbare att hantera.

Det är fortfarande så att lag har önskemål?

– Lagen har alltid möjlighet att komma in med önskemål. Men i vår process är de oftast de som stryks ganska snabbt. Det är så många olika parametrar som måste uppfyllas. När man testar och inte får ut något spelprogram, då måste man börja skala ner, vilka är absoluta krav och vilka är bara önskemål som man kan bort. Så ofta ryker lagens önskemål, för att det inte är möjligt att få ut något spelprogram med alla önskemål.

Programmet körs x antal gånger innan man får ut ett program?

– I allsvenskan är det så, det är den absolut mest komplexa serien. Den behöver vi köra ett antal gånger för att ens få ut en möjlig kombination. Så kollar man "hur var det här, var det bra eller inte bra". Så försöker man fila på det för att få ut bättre saker, och få ett ännu bättre program.

Dataprogrammet har funnits och använts i åtta år, säger Blomqvist.

– Vi har byggt det själva, vi har döpt det till "Avancerad Serieläggning". Vi har inget fint namn för det. Vi som jobbar med det kallar det "ASL", förkortning för "Avancerad Serieläggning".



– Innan var det så att vi hade en färdig lottnyckel: "i omgång ett möts lag ett och åtta, två och sju, tre och sex"... så fanns det för varje omgång kort som man fick placera ut för att få följd: "om vi lägger den där och den där..." då kan man vara hemma och borta i rätt omgångar för att få ihop med arenatillgänglighet. Numera är det så mycket arenabokningar och andra aspekter att ta hänsyn till så det är helt omöjligt att lyckas lösa det manuellt som man gjorde förr i tiden.

När multiarenorna började komma så förändrades arbetet med spelschemat säger Blomqvist.

– Absolut. Det har blivit än svårare. Det finns ju allsvenska anläggningar där det inte finns några bokningar alls, där fotbollen är ensam. Just de (multirarenorna) är de som har absolut flest bokningar. Det gör att hela spelschemat blir mycket mer komplext att få ihop.

