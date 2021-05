HALVTIDSRAPPORT: "HBK i kontroll - osäkert om Rolle har rätt verktyg i lådan"

HALVTIDSRAPPORT HALMSTADS BK - IFK GÖTEBORG



HALMSTADS BK - IFK GÖTEBORG (1-0)

1-0 (10) Marcus Antonsson (Malkolm Nilsson Säfqvist)

Hur går det i matchen?

Förra säsongen skiljde det en division mellan lagen men när lagen möttes på Örjans Vall var den skillnaden helt utsuddad. Och det var också hemmalaget som genom Marcus Antonsson i den tionde minuten kunde ta ledningen på en långboll som slogs av egna målvakten Malcolm Nilsson Säfqvist från eget straffområde. Bollen nådde Antonsson som utan större besvär kunde hålla undan en rätt tafatt spelande Mattias Bjärsmyr och sedan placera in bollen till 1-0 via Anestis. I just det där läget såg Bjärsmyr gammal och trött ut.

Halmstad har låtit IFK Göteborg haft mycket boll och försökt hugga på misstagen och därför är känslan att Halmstad haft rätt god kontroll på matchen. I den 43:e minuten hade Boman en nick i ribban på en frispark. HBK har varit närmare 2-0 än Blåvitt än kvittering.

Vad behöver lagen förbättra?

Halmstad har gjort det mesta rätt och kommer till avslut även om alla lägen, även om alla inte är helt klockrena. Men intentionerna finns där och det kommer att ge utdelning förr eller senare.

Gästande IFK Göteborg har inte fått mycket att stämma. Fixstjärnan Marek Hamsik har varit rätt anonym och de gånger han haft bollen och spelat den vidare har den hamnat hos fel adress. Ser inte alls ut att vara den världsstjärna han beskrivits som av många. Försvarsspelet ser stundtals darrigt ut och där Mattias Bjärsmyr inte haft någon av sina bättre halvlekar i karriären. Isländske anfallaren Kolbeinn Sigthorsson som var så klinisk mot AIK har inte alls kommit upp i samma nivå i den här matchen. Nej, Rolle Nilsson får gräva djupt i verktygslådan för att reda ut det här och tveksamt om han har de verktyg som behövs.

Tips: 2-0

