LÜHR: Janne satt i ett jobbigt läge

The Usual Suspects.

Precis som väntat, precis som alla andra mästerskapstrupper någonsin bortsett från när Lagerbäck/Söderberg trollade fram Kalle Svensson från ingenstans till VM 2006.

Men Janne Andersson satt i ett jobbigt läge den här gången och räddades av tre extra platser.

Aldrig annars kan det bli en så högljudd diskussion om platserna 22 och 23 i ett landslag som när en EM- eller VM-trupp presenteras.

Den brukar vara som bortblåst en vecka senare, men blåser intensivt när det väl är dags.

Och det blåste förstås upp till full storm när Andreas Granqvist namn presenterades - trots att alla "visste" att hans namn stod högst upp på Janne Anderssons lista.

Ingen överraskning att det skulle gå fullständigt bananas på sociala medier (och du blir tamejfan mörkrädd för lite för många bisarra reaktioner), inte heller för förbundskaptenen.

Han är väldigt noga med att förklara hur han aldrig bryr sig om vad andra människor tycker och jag tror honom, ändå poängterade han extremt tydligt att "Granen" inte hade varit med om trupperna inte hade utökats från 23 till 26 spelare.

Det hade Janne aldrig sagt någonting om annars.

Då--är-då-och-nu-är-nu-Andersson berättar aldrig om vilka spelare som stått på gränsen, än mindre vilka som hade petats om det hade varit ett annat läge.

Men han visste hur vindstyrkorna skulle ta fart.

Därför poängterade han också att Andreas Granqvist är med som mysfarbror, inofficiell lagkapten, en femte mittback som högst sannolikt inte kommer spela några matcher.

Det har Janne värderat som viktigare än att slänga in en kille som får vara med för att se och lära.

Jag kan köpa det resonemanget, jag utgår från att han gör det för att det stärker det svenska laget i någon mån. Jämfört med vad Carl Starfelt, Joakim Nilsson eller Sebastian Holmén gjort som nr 26 in i EM-truppen.

Och Janne räddades av den extra lyxen med tre extra spelare.

För om det stannat på ordinarie 23 spelare så hade han ställts inför ett dilemma, som jag inte är helt säker på hur han hanterat.

Jag tror han hade försökt trycka in Granen då också och då hade det gått ut över en av fyra mittbackar, där alla är potentiella startspelare.

Jag är dessutom helt övertygad om att Janne Andersson drömmer om att en knapp månad med landslaget skapar nya förutsättningar för Granqvists fysik.

Att Jannes kapten bara skulle vara med som snäll, glad och myspysig farbror från Påarp tror jag inte ett dugg på.

Det var mest så Janne Andersson ville rättfärdiga uttagningen inför uppretade massor.

För det är klart han tror (och hoppas) att Andreas Granqvist är redo för spel när det väl gäller.

Han tar väl inte ut spelare i en EM-trupp som inte kan spela?

Vi glömmer lätt bort att 26-mannatrupp också innebar att Jens Cajuste - som är otroligt spännande i min värld - också gavs utrymme att komma med.

För det tror jag inte att han gjort annars, eftersom Gustav Svensson är uttagen så länge han får lov att resa ut från sin stad i Kina.

Cajuste är kanske det största glädjeämnet i truppen.

Och jag hade förstås gärna sett Jesper Karlsson också, men du kan inte få allt.

Inte ens med 26-mannatrupp.