Högklassigt möte i Europa League-finalen

Klubbfotbollen i Europa ska nu avslutas den här veckan med två härliga finaler. Först Europa League på onsdag kväll och sedan Champions League på lördag. England har med tre av fyra lag och har alltså chans på båda bucklorna, men Villarreal vill säkert ha ett ord med i leken.

På onsdag möts Villarreal och Manchester United i Gdansk i Polen. Restriktionerna har lättat i de flesta länderna den senaste tiden och på matchen kommer det att tillåtas en publik på 9500 personer. Det blir alltså riktigt bra stämning på läktaren.



Om Manchester United varit en av huvudfavoriterna till bucklan direkt laget blev utslaget ur Champions League i höstas har Villarreal smugit med som en outsider strax bakom. Båda klubbarna har satsat seriöst på turneringen och främsta anledningen är att ha den som en bakdörr om avancemanget till Champions League inte går att ordna via ligaspelet. United blev tvåa i England och är klart för den stora turneringen. Rent ekonomiskt är matchen viktigare för Villarreal som bara slutade sjua i Spanien. Med en seger här skulle Villarreal kunna flytta fram positionerna rejält till kommande säsong.

Manchester United har gjort en rakt igenom stabil säsong. Att man inte kunde utmana ett omöjligt Manchester City om ligatiteln är inget att säga om. En snygg andraplats med fem poäng ner till trean Liverpool är starka papper. Att det inte gick bättre i Champions League var en besvikelse, men under våren har det gått bra i Europa League. Var illa ute mot Milan, men efter en stark bortamatch och seger med 1-0 blev det avancemang. Sedan var det inga som helst problem mot varken Granada i kvartsfinalen eller Roma i semifinalen. United vann Europa League-bucklan 2017 via seger mot Ajax i finalen. United får bära ett tydligt favoritskap även i den här finalen.

Villarreal är dock inget lag man städar undan hur som helst. Ligasäsongen är en liten besvikelse och sjundeplatsen är inte riktigt godkänd och laget har fått betala ett ganska högt pris för satsningen på Europa League. Energin har saknats i vissa ligamatcher. Spelet i Europa League har däremot imponerat stort och hittills är laget obesegrat. I gruppspelet blev det fem segrar och en oavgjord. Sedan i slutspelet blev det i tur och ordning seger både hemma och borta mot Salzburg, Dynamo Kiev och Dinamo Zagreb innan det var dags för Arsenal i semifinalen. Där fortsatte Villarreal att imponera och vann hemma med 2-1, men det är nästan så att 0-0 på bortaplan var ännu starkare. Där stängde man ner Arsenal fullständigt och släppte bara till ett skott på mål. Förutom stark cupform kommer Villarreal med en vinnartränare. Unai Emery har nämligen tagit tre titlar i Europa League, alla med Sevilla. Han om nån vet vad som krävs för att vinna. Ole Gunnar Solskjaer är inte riktigt lika van att lyfta internationella troféer som tränare. Som spelare har han däremot plockat åtskilliga med sitt United och han är absolut ingen duvunge.

Det är två högklassiga lag som möts och det är inte troligt att något av lagen kan gå i från i matchen. Båda har visat upp enormt solida försvar när det behövts den här säsongen. För Villarreals del ovan nämnda mot Arsenal i semifinalen som ett exempel. Manchester United höll nollan i båda ligamötena mot Manchester City som två exempel. Truppmässigt är det egentligen bara en viktig sak att ta upp och det är att Uniteds viktige mittback Harry Maguire ser ut att missa på grund av skada. Första spelalternativet är under 2,5 mål till oddset 1.75. Sedan kan man slänga in en skrällslant på Villarreal som garanterat kommer att göra match av det här. Just nu är det fina 4.60 på spansk seger. Oddset kan dock ändras fram till matchstart, och efter avspark kan du följa oddset live under matchens gång.



