EKWALL: Han är på riktigt den nya stjärnan

EM-bubblan är här; mediapacket på plats, presskonferenser och träningskvadrater avlöser varandra, spekulationer trappas upp, reportagen om sidoaktiviteter kommer snart och sen ska det letas fram svar i träningsmatcher.

Och har jag lärt mig något genom åren så är det att uppladdning inför mästerskap är en lång dags färd mot match och att ingenting hettar till förrän dagarna före premiären.

Men: Alexander Isak!

Vi har sett det via TV-glimtar från Spanien, noterat genom artiklar om rekord och hört hur det bubblats om det på alla håll.

Alexander Isak gjorde 17 La Liga-mål för Real Sociedad och det är därför han nu är aktuell för ännu större klubbar, för att han är tillräckligt bra och inte längre ett råämne som gjorde honom till jagat villebråd för några år sen.

Den utvecklingen är ju fantastisk på alla sätt och väldigt glädjande ur alla perspektiv, inte minst sett till att han fick harva omkring i tyska amatörligan för inte särskilt längesen, när Borussia Dortmunds tålamod tog slut efter lite för kort tid.

Och vi som var på plats på den charmiga gamla träläktaren längs undersköna Örebäcksvallen i Båstad fick nu se det på nära håll, med egna ögon.

Första tvåmålspasset sen spelarna samlas, alla som kalvar på grönbete och en spelare gjorde tillräckligt mycket för att göra tydlig skillnad.

Alexander Isak flöt omkring längs den perfekta gräsmattan som bara han kan, han briljerade med perfekta avslut, lysande bollkontroll och en aura som sken Star Quality och ingenting annat.

Det är inte så att Alexander Isak KAN få sitt stora internationella genombrott i detta EM, det är snarare så att väldigt mycket talar för att han BORDE få det.

Mycket kan spela in och rätt mycket handlar om hur det klaffar för Sverige som LAG - det kommer alltid att vara grogrunden för alla spelares framgång under Janne Andersson - men det börjar bli allt mer tydligt att Isak framstår som den avgörande pusselbit Sverige saknat.

Den som vi hade i ett par månader och som plötsligt försvann.

Dessutom är det ju så att Zlatan Ibrahimovics skada kan bli Alexander Isaks stora lycka.

För jag är nämligen inte helt säker på att Isak hade varit given i ett svenskt lag i Zlatans närvaro.

Det går att trycka vad man vill om det...och gudarna ska veta att det görs..men Marcus Berg känns som given i en Janne Anderssons elva och Ibrahimovic hade varit svår att hålla borta.

Nu är det som det är och då känns Isak som den spelare som kan göra det som ingen annan kan.

För han är den spelaren nu, Alexander Isak.

Den Nya Stjärnan. På riktigt.

***

Jag är helt övertygad om Janne Andersson ser Dejan Kulusevski som forwardsalternativ först och främst.

Och i 4-4-2 tycker jag dessutom att det är helt rätt tänkt.

***

Båstad överraskar med solglimtar trots att det utlovats traditionsenligt ösregn.

Efter många år i byn så är det i det närmaste en sensation.

***

Har ni tänkt på hur ofta det hänt att spelare i bra form under säsong tappar kraft i ett mästerskap. Och vice versa.

Det finns alltid smygare, spelare som lyfter under ett läger och blir riktigt bra utan press.

Kennet Andersson 1994 är kanske det bästa exemplet.