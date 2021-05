''Sannerligen fått honom att växa både ett och två nummer''

BÅSTAD. Jordan Larsson smällde in avslut som en superstar.

Omstridde lagkaptenen Andreas Granqvist gick av den lugna träningen enligt plan.

Det var en start på EM-resan som var underhållande, men inte gav några direkta svallvågor.

Så när de gråsvarta molnen till slut gav med sig och duschade ner lite regn över Örebäcksvallens perfekta gräsmatta så undrade vi mest:

Är det ratade Pierre Bengtsson som ändå kommer att starta som vänsterback mot Spanien den 14 juni?

Det var ju han som var rubrikerna när förbundskapten Janne Andersson i förra veckan tog ut sin 26 man stora EM-trupp.

Pierre Bengtsson, 33, hade deltagit rakt igenom kvalet, men när det bjöds upp till fest runt om i Europa så skulle han få stanna hemma i danska Vejle.

Samtalet som Janne Andersson ringde ska enligt förbundskaptenen varit mycket jobbigt.

Så gick det några dagar.

Den skadeförföljde vänsterbacken Ludwig Augustinsson missade Werder Bremens sista svåra match i Bundesliga på grund av “muskelbesvär”.

Och back up:en - Martin Olsson - skadade sig sig i den allsvenska matchen mellan Häcken och Mjällby den 17 maj, något som fortsatt håller honom borta från spel.

Under måndagen meddelade landslagsledningen att man kallar in Pierre Bengtsson och mittbacken Joakim Nilsson för att fylla ut ett trupp som ännu inte är fulltalig, bland annat på grund av pågående säsonger.

Nu säger jag inte att det kommer bli så, men plötsligt känns det inte som något vansinnigt långskott att den ratade Bengtsson faktiskt har en chans att inte bara slå sig in i EM-truppen (den slutgiltiga truppen ska anmälas till Uefa natten mellan 1 och 2 juni) - det bör även finnas en möjlighet att han startar mot ett stjärnspäckat Spanien i Sevilla den 14 juni.

Det kan gå fort i fotboll.

***

Det var en lugn första EM-träning för det svenska laget i Båstad. Roligt var det ändå att se ett par avslutningsövningar mot slutet där framför allt skärpan och självförtroendet hos Jordan Larsson lyste igenom.

Bollarna smälldes in, de curlades in och de placerades in.

Succésäsongen i Spartak Moskva ser sannerligen ut att ha fått Larsson att växa både ett och två nummer.

Men - jag ska ge Robin Olsen att han också svarade för ett gäng fina räddningar under samma övningar.

***

Janne Andersson höll annars låg profil under passet som leddes av (först) Lasse Jacobsson och (sedan) Peter Wettergren.

I morgon onsdag går uppladdningen vidare med träning på samma underbara gräsmatta klockan 11.30.