Danska publikframgången - otroliga covidstatistiken

Runt 240 000 åskådare över sex omgångar. Konstaterade smittade: Tre.

Nya siffror från Danmark där man öppnade för publik i mitten av april.

– En extremt låg siffra. Det gör arenan till en mer säker plats än de flesta. säger danska Divisionsforeningens direktör Claus Thomsen.

I går kom besked om ökad publik i allsvenskan: Från och med 1 juli är 3 000 åskådare tillåtet, och i september kan det bli full publikkapacitet om smittoläget tillåter.

Danska ligan fick börja ta in publik igen i mitten av april. Där är säsongen nu så gott som färdigspelad (en kvalmatch om en plats i Conference League återstår).

Man har haft en modell med 500 åskådare per sektion och en meters avstånd mellan varje åskådare, och "time slots" för när man ska komma till arenan, för att undvika köbildning.

Modellen har gett olika maxkapacitet på olika arenor, från ett par tusen åskådare upp till över 10 000 på största arenan Parken i Köpenhamn.



För att kunna komma in på arenan måste man ha ett coronapass, antingen visa upp att man är vaccinerad eller visa upp ett negativt covid-test taget inom 72 timmar före match.

Säsongen kan nu summeras på planen (Bröndby mästare) men också gällande publik och covid-19 - vilka risker har det funnits med att ta in publik igen?



Claus Thomsen är direktör Divisionsforeningen, Danmarks motsvarighet till SEF.

Han säger man är inte helt klara med summeringen ännu, men på god väg.

Och han kan ge en rapport som talar om extremt låga smittotal.

– Vi har hittills gått igenom de första sex omgångarna (där man kunnat ta in publik), och där handlar det om runt 240 000 åskådare, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:



– Vi har haft någonstans mellan 17 och 20 personer som varit på arenorna, och som efter det har testat positivt. Men vet var alla har suttit på arenorna, vi har en enhet för smittspårning. Och just nu ser det ut som att det är max tre personer som har smittats på arenan. Vilket är en extremt låg siffra. Det gör arenan till en mer säker plats än de flesta.

Tre av 240 000?

– Ja, som vi med säkerhet vet kan ha smittats på arenan. Det kan förstås vara fler. Men vi är väldigt effektiva när det gäller smittspårning. För vi vet var alla har suttit på arenan. Och vi vet vilka som har suttit bredvid varandra.

– Enligt den danska definitionen; Nära kontakt mer än 15 minuter inom två meter från en annan person. Det ger ungefär 13 nära kontakter för en person under en match. Så det är väldigt enkelt att spåra.

– Så det tycks vara ett faktum att även nära kontakt ger en väldigt låg risk för smitta, när det sker utomhus.

Vad förväntade ni er när det öppnade för publik igen?

– Vi förväntade oss att det skulle vara väldigt säkert. Allt pekade på det, alla undersökningar. Hur stor risk det är ute i samhället, hur kunde risken reduceras med alla säkerhetsföreskrifter, om alla var testade på förhand. Vi kunde göra matematiken på det. Så förväntningarna var att riskerna var låga. Resultaten tycks visa att riskerna är ännu lägre än vad vi trodde.

Positivt då inför nästa säsong, att kunna utöka publikkapaciteten ännu mer?

– Låt oss få in alla siffror först. Men det har fått in nu: Om alla som är på arenan är antingen vaccinerade eller har negativt test, om vi har den här kontrollprocessen, om vi vet var alla sitter. Då pekar siffrorna på att det är mer än säkert att fylla upp alla platser på arenan.

– Så länge vi vet var folk finns på arenan. Vi har inga resultat på vad effekten skulle bli om folk fick röra sig fritt på arenan. Det handlar om att veta var folk är, för smittspårning. Om folk sitter ner eller står upp på arenan har mindre betydelse, så länge vi vet var alla är.

De danska siffrorna kommer knappt två månader efter en uppmärksammad irländsk undersökning kring covidsmitta utomhus.

Irish Times skrev 5 april om undersökningen, där forskare tittade på hur många covid-fall som kunde härledas till utomhusaktivitet. Enligt rapporten så var det endast 262 fall. Totalt antal smittade i Irland fram till 24 mars 2021: 232 164.

Det handlade alltså om 0,1 procent av alla konstaterade covid-fall i landet som direkt kunde härledas till utomhusaktivitet.

FOTNOT: Bröndby säkrade sitt första guld sedan 2005 i måndags, ett guld som firades med fest utanför Bröndby Stadion. Åtminstone 17 personer ska ha smittats efter Bröndbys guldfest, men det ska inte röra sig om någon som varit på arenan under guldmatchen mot Nordsjaelland. Det konstaterar Annette Lykke Petri, direktör på Styrelsen for Patientsikkerhed.