Janne kan ge Granqvist speltid i EM: "Inte otänkbart"

Andreas Granqvist med i EM-truppen - och inte bara som reserv. Förbundskapten Janne Andersson ser möjligheter till speltid i EM för "Granen":

– Det är inte otänkbart, säger Andersson till fotbollskanalen.se.

Andreas Granqvist gjorde bara en allsvensk match i fjol. Skadeproblemen har gäckat den mångåriga landslagskaptenen, och det var en öppen fråga om han skulle få en plats i EM-truppen.

Under våren blev det fem superettanmatcher med Helsingborgs IF.

Men med i EM-truppen är han, och nu har han funnits med i träning i två veckor. Om det var EM-premiär i dag så hade det inte räckt till för spel, men det går åt rätt håll för "Granen" menar förbundskapten Janne Andersson:



– Han ser bättre och bättre ut. Han gapar och skriker som vanligt, och styr och ställer, så han är igång och bra. Sen är han inte i det skick att han ska gå in och spela en EM-slutspelsmatch. Men det han gör där ute (på träningsplanen) är väldigt bra och han tillför det jag förväntat mig, säger Andersson till fotbollskanalen.se.

När truppen presenterades gjorde Andersson klart att Granqvist är med som femte mittback. Men i träningsmatchen mot Finland förra lördagen så fick han ingen speltid, trots att tre mittbackar saknades. Joakim Nilsson, som är med som reserv, fick spela istället.

– Jag är ju väldigt tydlig med att "Granen" är femteval och i det fallet hade vi andra mittbackar som inte var på plats. Då ville jag ha in "Jocke" för om det skulle hända något med de andra mittbackarna skulle jag ta in "Jocke" före "Granen", som det ser ut nu. Sen kan det ändras under resans gång. Men som det är nu är "Granen" fortfarande femtevalet.

Men går allt åt rätt håll även fortsättningsvis så kan Granqvist ändå bli aktuell för spel i EM säger Andersson:

– Det är jättesvårt att säga men han tar ju kliv hela tiden. Får han vara hel och frisk är det inte otänkbart att han skulle kunna bidra även på planen under slutspelet. Men vi tar det dag för dag.