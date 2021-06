JUST NU: Svaret efter videon på Kulusevski: "Var inte ett bra beslut"

Kaoset i Sveriges förberedelser inför EM fortsätter. Nu bekräftar landslagsledningen att videon som cirkulerar på Dejan Kulusevski spelades in under spelarnas ledighet.

– Men hans smitta kommer troligtvis inte därifrån. Det rör sig om en anhörigsmitta, säger förbundskapten Janne Andersson.

Två spelare i den svenska landslagstruppen har testats positivt för covid-19. Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg. Osäkerheten växer sig därmed allt större inför EM-premiären mot Spanien på måndag.

Det var under gårdagen som ett videoklipp spreds i sociala medier, där Dejan Kulusevski sågs vistas inomhus bland flera andra människor. Videon ska ha spelats in den 30 maj, alltså under landslagsspelarnas ledighet - något som det svenska landslaget nu bekräftar.

– Jag har pratat med Dejan. Bakgrunden är att Dejan blev bjuden av sin syster och hennes pojkvän tillsammans med sin flickvän på en middag. När de kommer och ska käka är några av hans kompisar där som en överraskning, säger Janne Andersson och fortsätter:

– Det blev han jätteglad för. Dejans grundinställning är att han har haft corona, han har inte varit så bekymrad - jag tillhör också dem, jag har känt mig immun. Det var hans inställning. Såhär i efterhand inser han att det inte var ett bra beslut.

Men Janne Andersson menar att Kulusevski inte drabbats av corona på grund av den nämnda tillställningen.

– Men hans smitta kommer troligtvis inte därifrån. Det rör sig om en anhörigsmitta, säger han.

Kulusevski kommer heller inte att straffar för att han dök upp på middagen.

– Jag håller inte på med repressalier. Jag resonerar med människor. Sen lär man sig och går vidare. Dejan är synnerligen välkommen tillbaka, säger Andersson.