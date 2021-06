JUST NU: Danmark-Finland stoppad - otäcka scener

Det är fortsatt oklart hur Eriksens tillstånd är.

Det var inte långt kvar till halvtidsvilan mellan Danmark och Finland innan Christian Eriksen föll ihop på planen. Den danske 29-åringen föll ner på planen utan någon kontakt med någon spelare.

Lagkamraterna samlades snabbt runt omkring mittfältaren och vårdpersonal kallades in. Eriksen fick sedan hjärt-och lungräddning och det var en märkbart obehaglig situation för samtliga inblandade.

Matchen mellan Danmark och Finland har därför avbrutits.

Christian Eriksen har förts till sjukhus men hans tillstånd är ännu oklart.

Texten uppdateras.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.