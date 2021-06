MFF:s nyförvärv: "Skönt att äntligen få det avklarat"

Fler väntas komma men Malmö FF:s första sommarvärvning blev Peter Gwargis.

Den förre Jönköpings Södra-talangen är tillbaka i svensk fotboll efter att han köptes av Brighton 2018.

Något genombrott i Premier League-truppen blev det aldrig utan Gwargis fick spela en del med U23-laget. I juni stod det klart att MFF värvar honom på ett kontrakt som sträcker sig över 2024.

Den tekniske mittfältaren gjorde i söndags sitt första framträdande när han spelade en timme i U21-matchen mot IFK Värnamo.

– Jag känner att jag kommit in bra både i staden och i laget. Jag har koll på det mesta nu i Malmö. Jag tycker det är en jättetrevlig stad att bo i. På träningarna har jag lärt känna grabbarna ännu mer och känner att jag kommit in i laget på ett bra sätt. Jag kommer in dag för dag och det känns bara bättre och bättre, säger Peter Gwargis till Sydsvenskan.

– Det kändes jätteskönt att äntligen få minuter i benen. Det var ett tag sedan jag spelade match. Det var skönt att äntligen få det avklarat och nu känns det som jag börjar komma igång mer och mer för varje träning så det känns bra. Gwargis, som inte spelat någon match sedan i slutet av mars, medger att han behöver lite mer tid för att komma i form. – Jag kan inte säga att min kondition just nu är på topp men den har förbättrats träning för träning som jag varit här. Jag känner att jag kommer in i det mer och mer varje dag, den blir bättre och bättre, förklarar Peter Gwargis.

