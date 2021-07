JUST NU: "Vi pratar om flera miljoner"

Nu berättar MAIF:s klubbchef att det rör sig om en av klubbens största försäljningar, någonsin.

– Efter många om och men fick vi ett bud som vi kunde tänka oss släppa honom för säger, Fredrik Danielsson till Fotbollskanalen.

Mjällby har efter den allsvenska återstarten åkt på tre raka förluster. En tung period för fjolårets stora överraskning i Allsvenskan.

Och idag står det klart att man säljer Eric Björkander till Aktayspor. I en affär som ger Mjällby väldigt viktiga miljoner.

– Det har varit en ganska lång process. Det fanns många parametrar att ta hänsyn till. Det var en av våra bästa spelare, vi tycker att det var en av allsvenskans bästa mittbackar. På ett sätt är det klart att vi gärna hade behållit honom, säger klubbchefen Fredrik Danielsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Å andra sidan fanns det en vilja från spelaren. Det är klart att det är bra för Eric att komma utomlands och spela i ett annat land med allt vad det innebär.



Björkander-transfern är en av Mjällbys största försäljningar någonsin.

– Vi pratar om flera miljoner. Vi tycker att vi har fått en marknadsmässig ersättning, som gjorde att vi inte med rak rygg kunde säga till Eric att vi skulle behålla honom. Efter många om och men fick vi ett bud som vi kunde tänka oss att släppa honom för, säger Danielsson.

Fotbollskanalen: Pratar vi om en av Mjällbys största försäljningar någonsin här?



– Ja, det gör vi. Absolut. Jag har inte full koll på vad Mjällby tidigare i allsvenskan sålt spelare för, jag vet på ett ungefär, men då vet jag också att hela summan inte har gått till Mjällby, då har det gått till andra intressenter också när regelverket såg ut på ett annat sätt. Sett till pengar in till Mjällby AIF är det definitivt en av de största affärer som klubben gjort. Helt klart.

Trots att det blev förlust mot IFK Göteborg igår gjorde ändå Malmö FF-lånet Amin Sarr stor succé direkt. 20-åringen gjorde två mål, i 3-2-förlusten mot Blåvitt. Nu kan flera nya spelare vara på ingång.

– Vi tittar ganska aktivt nu. Vi har tagit in Magnus Wørts, som vi tror mycket på. En talangfull 22-åring som har stor utvecklingspotential som vi tror kan gå in och matcha på ett bra sätt direkt. Men givetvis tittar vi även på om vi ska ta in ytterligare en spelare. Men det ska kännas rätt också. Men rent antalsmässigt har vi blivit av med Eric och tagit in Magnus, säger Danielsson.

