Officiellt: Blev inte AIK - Omar Farajs nya klubb

Men igår gjorde Faraj klart med en ny klubb.

Precis som FotbollDirekt tidigare rapporterat har 19-åringen skrivit på för La Liga-klubben Levante.

Det slutade till sist med nio mål på tretton matchen i Ettan Norra för Brommapojkarna. Nu lämnar Omar Faraj för spel i spanska Levante i La Liga.

– Det här är ett stort steg för mig. Det är en dröm att spela i den spanska ligan. Klarar jag av det här steget då tror jag att jag klarar det mesta. Detta är det bästa steget för att fortsätta min utveckling och det är verkligen ett mål jag bockar av med den här flytten, säger Faraj till BP:s hemsida.



