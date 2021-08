JUST NU: Tottenham bekräftar FotbollDirekts avslöjande

Nu bekräftar Spurs att målvakten Alfie Whiteman lånas ut till Degerfors.

– Jag är väldigt upprymd över att vara i Sverige och få spela i allsvenskan, säger Whiteman till Degerfors hemsida.

Texten uppdateras.

Goalkeeper Alfie Whiteman has joined Swedish Allsvenskan side Degerfors IF on a season-long loan.



Good luck, Alfie! 👏